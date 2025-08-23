Nadja Haddad comove ao falar sobre visita à casa da mãe após sua morte: 'Horrível'

A apresentadora Nadja Haddad usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre o luto após a morte de sua mãe, Maria Auxiliadora Haddad

A apresentadora Nadja Haddad, que comanda o Bake Off Brasil, do SBT, anunciou a morte de sua mãe, Maria Auxiliadora Haddad, na quarta-feira, 20, após alguns dias de internação na UTI. Em meio ao luto, a comunicadora fez um desabafo nesta sexta-feira, 22, sobre como se sentiu ao visitar a casa da mãe.

“Mais um dia… menos um com ela… Tenho tantas coisas para contar a vocês. Estou me refazendo. Fui hoje à casa da mamãe. A ausência dela grita! Foi horrível… Mas, aos poucos, junto das minhas irmãs, fui ressignificando. Sei, porém, que ainda sentirei esse mesmo impacto muitas vezes", desabafou.

Desabafo de Nadja Haddad no Instagram

No primeiro dia sem a presença da mãe, a funcionária da emissora fundada por Silvio Santos compartilhou que se sente "anestesiada" e que precisou tomar medicamento para dormir. Ela ainda falou sobre como será difícil se acostumar com sua nova rotina sem a matriarca, já que elas se falavam diariamente.

"1º dia sem mamãe... Ainda estou um pouco anestesiada... tomei remédio para dormir e só despertei quase 17h... Sei que aqui para frente, será ainda mais difícil. Nos falávamos todos os dias, várias vezes por dia. Vivíamos grudadinha... Ainda não tive coragem de entrar no quarto dela aqui em casa... Oro a Deus para cuidar dos nossos corações", desabafou.

O anúncio da morte da mãe de Nadja Haddad

Em um post nas redes sociais, ela compartilhou uma foto da mãe em preto e branco e falou sobre a dor da despedida. Nadja relembrou os aprendizados que teve com a mãe em vida e disse que acredita que ela está em paz após sua partida. "Hoje me despeço da minha maior referência de amor, fé e força: minha mãe, Maria Auxiliadora Haddad. Foram anos aprendendo com sua coragem, ternura e a sua forma única de ensinar que TUDO É possível quando caminhamos com Deus ao nosso lado".

"A saudade já está doendo aqui no meu coração e na minha alma, mas também me conforta saber que agora a senhora descansa nos braços do Pai, livre de toda dor, e vai conhecer o meu Antônio… Vai reencontrar meu pai… sua mãezinha, por quem a senhora tanto chamava… o vovô… Vai ter a paz!", disse ela.

E completou: "Obrigada, minha mãezinha, por cada oração, cada abraço e cada palavra de sabedoria. A senhora sempre será a minha rainha, sinônimo de alegria… cuidar da senhora, te paparicar era uma das coisas que eu mais amava fazer! Obrigada por me permitir… Vou carregar sua luz em mim para sempre e seguir tentando ser, para o meu José, o que a senhora foi para mim: exemplo de fé inabalável. Eu te amo, eternamente…. Como nós sempre falávamos uma para a outra: a senhora é meu sol, te amarei além do infinito".

