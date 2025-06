Mavie conquista a web ao esbanjar carisma brincando de modelo

Mavie, filha de Neymar Jr. e Bruna Biancardi, protagoniza momento fofo de brincadeira e conquista os internautas; confira!

Mavie, filha do jogador Neymar Jr e da influenciadora Bruna Biancardi, encantou os internautas com um vídeo compartilhado por sua tia, Bianca Biancardi, no qual a pequena, de apenas um ano, aparece brincando de desfilar em uma passarela improvisada.

"Para tudo com a diva em seu fashion show", escreveu a irmã de Bruna Biancardi.

Os internautas não pouparam elogios e logo destacaram a semelhança da pequena com o pai. “Neymarinha é a diva!”, disse uma pessoa. “A criança mais linda desse Insta”, comentou outro. “Felicidade de uma criança que nunca vai saber o gosto de pegar metrô lotado”, brincou um usuário.

Vale lembrar que Neymar tem três filhos: Davi Lucca, de 13 anos, fruto de seu antigo relacionamento com Carol Dantas; Mavie, de 1 ano e 8 meses, filha do jogador com Bruna Biancardi; e Helena, de 11 meses, filha de Neymar com a modelo Amanda Kimberlly. Além disso, o jogador aguarda a chegada de sua quarta filha, Mel, fruto de seu relacionamento com a influenciadora.

Confira o show de carisma da pequena Mavie:

Mavie dá show de carisma durante brincadeira - Foto: Reprodução/Instagram

Mavie rouba a cena ao acompanhar Neymar Jr na entrada em campo

O jogador de futebol Neymar Jr entrou em campo neste domingo, 1º, para defender a camisa do time Santos em um jogo contra o Botafogo. Antes da partida, ele entrou em campo acompanhado da filha Mavie, de 1 ano, fruto do relacionamento com Bruna Biancardi.

Mavie e Neymar apareceram com a camisa azul do time e a menina roubou a cena com tanta fofura. Tranquila, ela não se assustou com a multidão nas arquibancadas e se comportou direitinho ao lado do pai famoso.

Vale lembrar que o contrato de Neymar Jr com o time Santos está previsto para acabar no final de Junho. Ele assinou com o time por poucos meses e participou de alguns jogos com a camisa preta e branca.

