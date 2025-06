1 ano de Helena: Saiba detalhes da festa da filha de Neymar e Amanda Kimberlly

A pequena Helena, filha do jogador Neymar com Amanda Kimberlly, ganhará um festão de três dias em seu aniversário de 1 ano

As famílias de Neymar Jr e Amanda Kimberlly devem se reunir em breve para celebrar o primeiro ano de vida da pequena Helena, filha dos dois. A bebê, que nasceu em julho de 2024, deve comemorar o aniversário de 1 ano em grande estilo.

De acordo com o portal LeoDias, Helena ganhará uma festa luxuosa de três dias. Uma das celebrações, inclusive, será realizada na mansão de Rafaella Santos, irmã de Neymar, que também está ajudando Amanda Kimberlly na organização do evento.

A decoração ficará sob o comando de Nicole Sarfaty, famosa no TikTok. Um pacote mais básico, incluindo a mesa de doces, itens de locação, balões e outros detalhes, pode ser contratado a partir de R$11.500,00. A decoradora também oferece convite virtual, estampas exclusivas, sugestões e apoio em negociações com fornecedores.

Como Amanda Kimberlly já revelou anteriormente, a festa de 1 ano de Helena será com o tema 'Jardim' , inspirado em todas as celebrações de mesversário da menina realizadas pela modelo. Na terça-feira, 3, a mãe da bebê compartilhou imagens de todas as decorações feitas para a filha nos últimos 11 meses.

"Hoje me despeço de um ciclo que vai ficar pra sempre no meu coração, os mesversários da minha tutu. Escolhi o tema jardim, porque desde que ela chegou, tudo floresceu ao meu redor. Cada mês foi como plantar uma sementinha de amor, regar com cuidado e ver brotar os momentos mais lindos da minha vida", iniciou ela na publicação.

E complementou: "Foi lindo em cada detalhe, flor, cor… tudo feito com tanto carinho, para celebrar o milagre que é vê-la crescer. Encerrar esse ciclo me enche de saudade e gratidão. Meu coração segue em flor, guardando cada lembrança como se fosse um pedacinho perfumado desse jardim que criamos juntinhas".

Helena surge em vídeo fofíssimo com Rafaella Santos

A pequena Helena, filha de Neymar Jr e Amanda Kimberlly, encantou o público na noite de terça-feira, 3, ao surgir em um novo vídeo fofíssimo com a tia paterna e madrinha, Rafaella Santos. O registro foi compartilhado pela mamãe coruja no dia em que a bebê completou 11 meses de vida.

No registro, que é bem breve, Rafaella aparece sentada enquanto brinca com a sobrinha e dá um beijo carinhoso na testa da pequena. A irmã de Neymar Jr também repostou o vídeo em seu perfil oficial e escreveu: "Sapequinha da dada!", confira o vídeo!

