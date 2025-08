Mariana Xavier fala sobre seu peso após ser questionada sobre bariátrica: 'Na minha vida'

A atriz Mariana Xavier se mostrou surpresa com um comentário de que teria feito uma cirurgia bariátrica e negou ter feito o procedimento

A atriz Mariana Xavier abriu uma caixinha de perguntas nos stories de sua rede social nesta quinta-feira, 31. Durante a interação com os seguidores, ela se surpreendeu com um comentário de que teria feito cirurgia bariátrica e negou ter passado por qualquer procedimento do tipo.

"Você gostou de ter feito a bariátrica?", quis saber a pessoa. E ela respondeu: "Como é que é?! De onde vocês tiraram que eu fiz bariátrica, gente? Estou até precisando fazer um vídeo sobre isso, porque tá um tal do povo comentar nas minhas fotos 'Está magra', 'Está linda'...", ela iniciou.

E complementou: "Meu peso não mudou nada. Inclusive, gostaria de dizer que estou com o maior peso que eu já tive na minha vida. As pessoas tiram umas conclusões não sei de onde... ou então está me confundindo com alguém".

O namoro à distância de Mariana Xavier

Recentemente, Mariana Xavier publicou uma foto ao lado do diretor de cinema Guido Antonini, registrada no dia em que decidiram oficializar o relacionamento, e lembrou quando os dois resolveram encarar "encarar a aventura de namorar à distância".

"Essa foto é do dia em que a gente conversou sobre tudo o que estava sentindo depois de se conhecer e decidiu encarar a aventura de namorar à distância: nossa estreia nessa modalidade. Rs Ele gaúcho, morador de São Paulo, e dirigindo filmes publicitários Brasil e mundo afora", ela iniciou na legenda.

E continuou: "Eu carioca apaixonada pelo Rio e sem a menor intenção de me mudar daqui, mas viajante eterna no trabalho e no lazer, como vocês bem sabem. A gincana pra encaixar as agendas estava lançada!"

Em seguida, relembrou a reação de seus amigos ao saber da novidade. "Engraçado como as opiniões se dividiam conforme eu ia contando pros amigos. Uns diziam "melhor coisa! Dá saudade, não tem o desgaste da rotina", outros "menoooor condição pra mim, eu gosto logo é de casar!"

E finalizou: "Sabem o que eu acho? Que relacionamento não tem fórmula pra dar certo, e que o que importa de verdade é a gente sentir no coração com quem vale a pena tentar. Os dispostos se atraem! E vocês aí? Já namoraram à distância? Quero histórias e dicas!!!"

