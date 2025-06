Mariana Xavier descobre cisto sebáceo, e médica explica: “Pode aparecer em qualquer parte do corpo”

A atriz Mariana Xavier passou por uma cirurgia para retirar um cisto sebáceo que surgiu em seu corpo

A atriz Mariana Xavier (45) foi diagnosticada com um cisto sebáceo durante as gravações da novela A Força do Querer, em fevereiro de 2021, e precisou passar por uma cirurgia para retirá-lo. Em relato nas redes sociais, a artista contou que a região da pele onde estava a enfermidade ficou roxa.

"Fui ao consultório da minha dermatologista e falei para vocês que eu estava com suspeita de um cisto sebáceo inflamadíssimo nas costas. Pois é. O cisto, meus queridos, estava uma teta roxa nas minhas costas", relatou ela, na época.

CARAS Brasil entrevistou a Dra. Luciana Maluf, dermatologista, que explicou como o cisto sebáceo se forma. "Também chamado de cisto epidérmico, é uma estrutura benigna que se forma na pele devido à obstrução de um folículo piloso ou da glândula sebácea, responsável pela produção natural de sebo, que lubrifica a pele e os cabelos", esclarece.

"Quando esse sebo não consegue ser eliminado, ele se acumula sob a pele e forma uma espécie de cápsula, criando o cisto. Ele pode aparecer em qualquer parte do corpo, mas é mais comum em áreas como o couro cabeludo, costas, face e pescoço", acrescenta a especialista.

A dermatologista destaca que o cisto sebáceo apresenta um sinal característico. Normalmente pode ser notado pelo próprio paciente, mas o diagnóstico deve ser feito por um especialista após avaliação clínica.

"Geralmente, o cisto sebáceo se apresenta como uma 'bolinha' sob a pele, de crescimento lento, indolor e com consistência endurecida. Em alguns casos, pode haver um ponto central — como um pequeno poro visível. Quando inflama, o cisto pode ficar avermelhado, dolorido, quente e até drenar uma substância espessa, esbranquiçada ou amarelada, com odor característico", pontua.

Maluf ressalta que o problema diagnosticado na atriz não possui "cura espontânea", ou seja, a remoção cirúrgica é necessária para a solução definitiva. Ela alerta ainda para os riscos de tentar espremer o cisto em casa.