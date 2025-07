Mariana Xavier fala sobre namoro à distância com diretor de cinema: 'Dispostos se atraem'

A atriz Mariana Xavier publicou uma foto ao lado do diretor de cinema Guido Antonini e lembrou quando os dois resolveram namorar à distância

A atriz Mariana Xavierusou as redes sociais para falar sobre sua vida amorosa. Nesta terça-feira, 30, ela publicou uma foto ao lado do diretor de cinema Guido Antonini, registrada no dia em que decidiram oficializar o relacionamento, e lembrou quando os dois resolveram encarar "encarar a aventura de namorar à distância".

"Essa foto é do dia em que a gente conversou sobre tudo o que estava sentindo depois de se conhecer e decidiu encarar a aventura de namorar à distância: nossa estreia nessa modalidade. Rs Ele gaúcho, morador de São Paulo, e dirigindo filmes publicitários Brasil e mundo afora", ela iniciou na legenda.

E continuou: "Eu carioca apaixonada pelo Rio e sem a menor intenção de me mudar daqui, mas viajante eterna no trabalho e no lazer, como vocês bem sabem. A gincana pra encaixar as agendas estava lançada!"

Em seguida, relembrou a reação de seus amigos ao saber da novidade. "Engraçado como as opiniões se dividiam conforme eu ia contando pros amigos. Uns diziam "melhor coisa! Dá saudade, não tem o desgaste da rotina", outros "menoooor condição pra mim, eu gosto logo é de casar!"

E finalizou: "Sabem o que eu acho? Que relacionamento não tem fórmula pra dar certo, e que o que importa de verdade é a gente sentir no coração com quem vale a pena tentar. Os dispostos se atraem! E vocês aí? Já namoraram à distância? Quero histórias e dicas!!!"

Nos comentários, os fãs celebraram. "Coisa linda! Me lembrei da música "o nosso amor a gente inventa". Não tem fórmula, nem regra, que importa é ter vontade e disposição", disse uma. "Eu tive 6 anos de relacionamento à distância.. eu em Fortaleza e ele no interior do Rj (Resende). E hoje, eu moro em Resende com ele e não me arrependo de nada", contou outra.

"Eu conheci o meu amor pela Internet, eu Brasil e ele USA... estamos nessa desde 2010 e hoje faz 1 ano que me mudei pra cá....então como você disse: os dispostos se atraem", relatou uma terceira pessoa. "Namoramos à distância por 11 anos, nos encontrando de 15 em 15 dias. Estamos casados há 18 anos e temos um filho de 6 anos. Dar certo só depende de uma coisa: querer", recordou mais uma.

