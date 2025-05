Mariana Xavier esbanja beleza ao aproveitar dia na praia com a mãe

A atriz Mariana Xavier ganhou elogios dos seguidores ao compartilhar uma foto passeando com a mãe, Etiene Araújo, em Recife

Mariana Xavierchamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 7, ao compartilhar uma foto com a mãe, Etiene Araújo.

No clique, as duas aparecem esbanjando beleza durante um passeio em uma praia de Recife, no Pernambuco. Para o momento de lazer, a atriz escolheu um maiô colorido, com um decote generoso. Já sua mãe surgiu com um biquíni preto e óculos escuros.

Ao dividir o registro, Mariana contou uma curiosidade sobre dona Etiene. "Eu não sei se vocês sabem: minha mãe cresceu no Rio, mas nasceu em Recife. Eu só tinha estado lá uma vez, aos 6 anos de idade, e sempre disse que tinha uma dívida histórica com o solo pernambucano", revelou a famosa.

Em seguida, ela confessou que queria muito realizar essa viagem com a mãe. "Fazia tempo que eu planejava pisar nessas terras, mergulhar nesse mar, ver de perto essa cultura tão rica que faz parte das minhas raízes, mas sem dúvida estar aqui com Dona Etiene torna esse momento muito mais especial! O dia das mães tá chegando, mas quem ganhou o presente fui eu!", finalizou.

Os internautas rasgaram elogios para mãe e filha. "Quanta beleza numa foto", disse uma seguidora. "Que mensagem linda! Amo essa ilha. Aproveite bastante a sua mãe. Rico é aquele que tem Deus no coração e sua mainha", escreveu outra. "Belíssimas", falou um fã. "Lindas", comentou mais uma.

Mariana Xavier celebra a conquista de seu primeiro apartamento

Recentemente, Mariana Xavier compartilhou uma conquista especial com seus seguidores. Aos 43 anos, a atriz celebrou a compra de seu primeiro apartamento, revelando que embora se sentisse confortável vivendo de aluguel, decidiu investir em um imóvel pensando no seu futuro.

"(...) Fui amadurecendo a ideia, conversando com pessoas da minha confiança, juntando dinheiro, fazendo cálculos, investigando em terapia o quanto ter um apê no meu nome poderia ajudar no gerenciamento da ansiedade e do medo da escassez que tantas vezes me faz exagerar no trabalho e acabar adoecendo. Decidi encarar! (...)", disse ela. Veja o relato completo!

