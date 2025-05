Após curtir o aniversário, Maisa mostra fotos raras com o pai e se declara a ele

A atriz e apresentadora Maisa Silva compartilha homenagem ao pai, Celso Andrade, em seu aniversário nesta segunda-feira, 26

A atriz e apresentadora Maisa Silva, de 23 anos, veio, por meio dos stories de seu perfil no Instagram, homenagear o seu pai, Celso Andrade, pelo seu aniversário nesta segunda-feira, 26 . A jovem, que compõe o elenco da novela Garota do Momento, da TV Globo, celebrou mais um ano de vida na última quinta-feira, 22.

Na mensagem, Maisa destacou a boa relação com o pai ao resgatar uma série de fotos com ele: “Pai, obrigada por ser esse companheiro em todos os momentos. Eu te amo infinitamente e sempre estarei aqui para rir das suas piadas! Que Deus continue te abençoando. Vai, Corinthians!”, escreveu.

Confira:

Polêmica envolvendo Celso Andrade

Em abril, Celso Andrade se viu em meio a um episódio polêmico, que, inclusive, gerou debates nas redes sociais. Isso porque um paparazzo confundiu o pai de Maisa com um segurança enquanto a atriz estava no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

Antes, Maisa havia se pronunciado sobre casos racistas envolvendo o pai:

"De verdade, eu percebo a diferença do tratamento que as pessoas têm com o meu pai do que comigo e com minha mãe... Ele sempre é o segurança, motorista etc... Eu nunca sofri preconceito nenhum pelo tom da minha pele. Sempre me considerei branca. Inclusive, da família do meu pai, só tem eu e mais um primo de brancos. É osso o racismo, já passamos por muita coisa desde que nos mudamos para um bairro 'nobre'. E você vê que não é a roupa, não é como a pessoa fala, eles vão pela cor de pele mesmo", disse em seu perfil oficial no X (antigo Twitter).

Leia também: Maisa passeia no shopping com as amigas após curtir o aniversário em boate