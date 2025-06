Maisa Silva vai sair de mansão no Rio de Janeiro. Saiba o motivo

Depois de terminar de gravar a novela Garota do Momento, da Globo, Maisa Silva deverá se mudar de mansão onde morou no Rio de Janeiro

A atriz Maisa Silva deverá se mudar em breve. De acordo com o colunista Daniel Nascimento, do site O Dia, a estrela vai sair da mansão onde morou durante as gravações da novela Garota do Momento, da Globo, na qual interpreta a vilã Bia. Com o fim das gravações do projeto, ela não renovou o contrato de aluguel.

O colunista informou que Maisa vai deixar o imóvel no próximo mês, sendo que ela tinha o contrato de um ano de aluguel, que começou em julho de 2024. Por enquanto, Maisa não se pronunciou sobre a mudança. Antes de ir para o Rio de Janeiro por causa da novela, a estrela morava sozinha em São Paulo depois que saiu da casa dos pais.

A casa onde Maisa morou no Rio de Janeiro pertence ao jogador de futebol Rafael Galhardo e fica em um condomínio de luxo. O local tem quatro suítes, área gourmet, piscina, área para funcionários e closet planejado. O aluguel custa R$ 45 mil por mês e a casa ainda tem o condomínio de R$ 3.750.

Nova alimentação de Maisa Silva

A atriz Maisa Silva, de 23 anos, tomou uma decisão drástica em sua dieta. A famosa compartilhou no X, o antigo Twitter, que está há duas semanas sem açúcar. A artista, que está no ar em Garota do Momento, comentou que resolveu tirar o alimento por ele ter se tornado um hábito em seu dia a dia.

Buscando uma vida mais saudável e equilibrada, a ex-SBT explicou que durante a semana opta por frutas, gelatinas sem açúcar ou outros doces com pouco ingredientes. Maisa Silva então revelou que está há 15 dias seguindo a nova "dieta" e que pretende estender por mais tempo.

"Hoje completo 2 semanas sem açúcar pela primeira vez na vida. Gente, eu sou uma formiga e eu estou conseguindo, se alguém tiver tentando também, vamos nos incentivar! Minha meta inicial é de ficar sem açúcar até dia 27 e aí depois dos dias 1 de julho até 15, vamos ver se", compartilhou.

"Lembrando que sem açúcar não é sem DOCE. meu paladar é totalmente voltado pro doce então eu acabo inserindo opções de chocolates ou outros docinhos sem açúcar no meu dia a dia! Porque senão, não conseguiria mesmo. E tem várias opções gostosas e bem similares", esclareceu que continua comendo doces.

"Esses doces salvam no fim de semana e durante a semana eu acabo optando por gelatina 0, um chocolate com poucos ingredientes, famosas FRUTAS, e a proteina do colageno ou whey que também ajudam na vontade de doce. E também não é porque algo não tem acucar que é saudável, mas é a minha escolha pro momento", explicou.

Leia também: Maisa explica escolha de vestido 'polêmico' usado em sua festa; veja