Mãe de Virginia vai ao hospital com o namorado e explica o que aconteceu

Mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão foi a um hospital em Goiânia na madrugada de sábado, 6, acompanhada do namorado Danilo Nascimento
Mãe da influenciadora digital Virginia Fonseca, a apresentadora Margareth Serrão precisou ir a um hospital em Goiânia na madrugada deste sábado, 6. Ela esteve acompanhada do namorado, o sanfoneiro Danilo Nascimento, e explicou ao portal Leo Dias o motivo da ida à unidade de saúde.
Ela explicou que foi acompanhar o namorado depois que a avó dele precisou ser internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital. “Fui acompanhar o Danilo porque a avó dele foi pra UTI por falta de respiração, ela tem 86 anos. Fiquei muito triste porque gosto muito dela. E lá encontrei a mãe do Danilo que estava sofrendo muito pela mãe”.
Na noite de sexta-feira, 5, a mãe da influenciadora compartilhou uma foto sorridente ao lado do companheiro com a legenda 'sextou', vestindo as mesmas roupas usadas no momento em que chegou ao hospital.
Margareth Serrão assumiu seu novo namorado nas rede sociais em fevereiro deste ano. Na publicação, ela compartilhou uma selfie coladinha com o sanfoneiro e se declarou para ele. "Gato", disse ela colocando um emoji de carinha de apaixonada.
Recentemente, Margareth Serrão foi pedida em namoro oficialmente durante a comemoração do aniversário do companheiro. Depois dos parabéns, o artista repetiu o pedido, desta vez com um anel e uma declaração diante dos convidados, formalizando o relacionamento. Radiante, a ex-sogra de Zé Felipe aceitou a aliança e logo a exibiu.
A nora de Margareth Serrão, a influenciadora Mellody Barreto, registrou e compartilhou nas redes sociais alguns momentos do dia especial."Gente, minha sogra foi pedida em namoro oficialmente com anel e tudo agora. Amei, Danilão. Parabéns", celebrou ela.
Em janeiro, Margareth revelou como foi seu primeiro encontro. Nos stories do Instagram, a filha pediu que a mãe contasse os detalhes, mas comentou que ela estava mentindo sobre uma parte da história.
"Mãe, conta para a gente como foi”, disse a jovem. E a mãe disse: "O que você quer que eu conte?Fomos para o bar e foi dois amigos dele também. Tinha música ao vivo e foi ótimo. Depois, a gente ia embora e falou: ‘Vamos lá em casa’. Fomos para fazer o after e fui embora às 3 horas”.
Então, Virginia provocou a mãe: "Você está mentindo porque começou a rir. Contou tudo certo até a hora que começou a rir”. Porém, entre risadas, Margareth negou que estivesse mentindo. "O que você quer que eu falo? O que você quer que eu invento aqui? Não menti! O que você quer saber? Você não tem vergonha, não?”. Mesmo assim, Virginia insistiu: "Alguma coisa aconteceu porque eu não falei nada. Eu não estou supondo nada”.
Logo depois, a influencer flagrou a mãe contando o que o homem disse para ela: "Quero que você saiba que eu não estou com você por interesse, porque vai ter especulação. Eu não estou com você porque é famosa, não é isso. É porque te admiro muito mesmo. Se quiser, a gente vai ficar se conhecendo, vai ficar saindo”.
