Mãe de Virginia vai ao hospital com o namorado e explica o que aconteceu

Mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão foi a um hospital em Goiânia na madrugada de sábado, 6, acompanhada do namorado Danilo Nascimento

Mãe da influenciadora digital Virginia Fonseca, a apresentadora Margareth Serrão precisou ir a um hospital em Goiânia na madrugada deste sábado, 6. Ela esteve acompanhada do namorado, o sanfoneiro Danilo Nascimento, e explicou ao portal Leo Dias o motivo da ida à unidade de saúde.

Ela explicou que foi acompanhar o namorado depois que a avó dele precisou ser internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital. “Fui acompanhar o Danilo porque a avó dele foi pra UTI por falta de respiração, ela tem 86 anos. Fiquei muito triste porque gosto muito dela. E lá encontrei a mãe do Danilo que estava sofrendo muito pela mãe”.

Na noite de sexta-feira, 5, a mãe da influenciadora compartilhou uma foto sorridente ao lado do companheiro com a legenda 'sextou', vestindo as mesmas roupas usadas no momento em que chegou ao hospital.

Quando Margareth Serrão assumiu o namoro com Danilo Nascimento?

Margareth Serrão assumiu seu novo namorado nas rede sociais em fevereiro deste ano. Na publicação, ela compartilhou uma selfie coladinha com o sanfoneiro e se declarou para ele. "Gato", disse ela colocando um emoji de carinha de apaixonada.

Recentemente, Margareth Serrão foi pedida em namoro oficialmente durante a comemoração do aniversário do companheiro. Depois dos parabéns, o artista repetiu o pedido, desta vez com um anel e uma declaração diante dos convidados, formalizando o relacionamento. Radiante, a ex-sogra de Zé Felipe aceitou a aliança e logo a exibiu.

A nora de Margareth Serrão, a influenciadora Mellody Barreto, registrou e compartilhou nas redes sociais alguns momentos do dia especial."Gente, minha sogra foi pedida em namoro oficialmente com anel e tudo agora. Amei, Danilão. Parabéns", celebrou ela.

Como foi o primeiro encontro da mãe de Virginia?

Em janeiro, Margareth revelou como foi seu primeiro encontro. Nos stories do Instagram, a filha pediu que a mãe contasse os detalhes, mas comentou que ela estava mentindo sobre uma parte da história.

"Mãe, conta para a gente como foi”, disse a jovem. E a mãe disse: "O que você quer que eu conte?Fomos para o bar e foi dois amigos dele também. Tinha música ao vivo e foi ótimo. Depois, a gente ia embora e falou: ‘Vamos lá em casa’. Fomos para fazer o after e fui embora às 3 horas”.

Então, Virginia provocou a mãe: "Você está mentindo porque começou a rir. Contou tudo certo até a hora que começou a rir”. Porém, entre risadas, Margareth negou que estivesse mentindo. "O que você quer que eu falo? O que você quer que eu invento aqui? Não menti! O que você quer saber? Você não tem vergonha, não?”. Mesmo assim, Virginia insistiu: "Alguma coisa aconteceu porque eu não falei nada. Eu não estou supondo nada”.

Logo depois, a influencer flagrou a mãe contando o que o homem disse para ela: "Quero que você saiba que eu não estou com você por interesse, porque vai ter especulação. Eu não estou com você porque é famosa, não é isso. É porque te admiro muito mesmo. Se quiser, a gente vai ficar se conhecendo, vai ficar saindo”.

