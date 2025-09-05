Mãe de Virginia exibe momento com o namorado: 'Bom de cama ele'

Mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, compartilhou um novo momento na companhia de seu namorado, o sanfoneiro Danilo Nascimento
Mãe da influenciadora Virginia Fonseca, Margareth Serrão, usou as redes sociais nesta quinta-feira, 4, para compartilhar um novo momento na companhia de seu namorado, o sanfoneiro Danilo Nascimento. Na imagem, os dois surgiram deitados lado a lado.
Aproveitando a tarde de folga ao lado do companheiro, Margareth mostrou os dois relaxando no sofá de casa. Ao perceber que o sanfoneiro havia cochilado, ela fez uma brincadeira: 'Bom de cama ele kkkkk''
Recentemente, ela compartilhou registros da viagem que fez ao lado do companheiro a Brasília, Distrito Federal. Nas imagens compartilhadas, ela mostrou que o casal aproveitou o dia de sol para um passeio de barco pelo lago Paranoá. "Uma tarde maravilhosa com os melhores. Conheci o lago Paranoá em Brasília, isso que se pode chamar de lago bem tratado, parece a Lagoa Azul", escreveu ela na legenda. Veja como foi!
Recentemente, Margareth Serrão foi pedida em namoro oficialmente durante a comemoração do aniversário do companheiro. Depois dos parabéns, o artista repetiu o pedido, desta vez com um anel e uma declaração diante dos convidados, formalizando o relacionamento. Radiante, a ex-sogra de Zé Felipe aceitou a aliança e logo a exibiu.
A nora de Margareth Serrão, a influenciadora Mellody Barreto, registrou e compartilhou nas redes sociais alguns momentos do dia especial."Gente, minha sogra foi pedida em namoro oficialmente com anel e tudo agora. Amei, Danilão. Parabéns", celebrou ela.
Em uma publicação nas redes sociais, Margareth celebrou o aniversário do namorado. "Hoje celebramos a vida deste homem maravilhoso, que entrou na minha vida p me mostrar q posso amar de novo, mostrando q posso ser feliz e ainda posso reconstruir minha vida. Que Deus continue te abençoando grandemente, c muita saúde, amor, felicidade, sabedoria, fé, prosperidade e sucesso, q vc possa conquistar tudo que deseja, pq vc merece. Obrigada por todos os momentos felizes que tivemos até agora e que dure por longos anos. PARABÉNS E FELIZ ANIVERSÁRIO GATO".
Leia também: Mãe de Virginia reclama da mansão da filha e revela problemas recorrentes
Ver esta publicação no Instagram
|As 3 exigências do príncipe Harry para reencontro com o pai, Rei Charles III
|Filha de Ana Maria Braga faz reflexão sobre ter nascido da apresentadora: 'Vai saber'
|Regina Duarte em cadeira de rodas? Médica explica: 'Continuar andando pode agravar a situação'
|Tiago Barnabé, a Narcisa, revela procedimento estético e declara: 'Muda por completo'
|Com Virginia viajando, Zé Felipe mostra como está com os filhos
|Debora Bloch comove com declaração para o pai, Jonas Bloch: 'Influência'
|Filha de Raul Gil fala sobre atrito com a família: ‘Espero…’
|Quem é Carlo Acutis, o primeiro santo millennial, e por que é chamado de 'padroeiro da internet'?
|De sonho adiado a realização plena: Renata Salatini rompe barreiras no agro e tem trajetória inspiradora
|Dia da Amazônia: um chamado à consciência e à preservação