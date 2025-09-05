CARAS Brasil
  2. Mãe de Virginia exibe momento com o namorado: 'Bom de cama ele'
Atualidades / ROMANCE

Mãe de Virginia exibe momento com o namorado: 'Bom de cama ele'

Mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, compartilhou um novo momento na companhia de seu namorado, o sanfoneiro Danilo Nascimento

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 05/09/2025, às 08h52

Margareth Serrão e Danilo Nascimento
Margareth Serrão e Danilo Nascimento - Foto: Reprodução/Instagram

Mãe da influenciadora Virginia FonsecaMargareth Serrão, usou as redes sociais nesta quinta-feira, 4, para compartilhar um novo momento na companhia de seu namorado, o sanfoneiro Danilo Nascimento. Na imagem, os dois surgiram deitados lado a lado.

Aproveitando a tarde de folga ao lado do companheiro, Margareth mostrou os dois relaxando no sofá de casa. Ao perceber que o sanfoneiro havia cochilado, ela fez uma brincadeira: 'Bom de cama ele kkkkk''

Recentemente, ela compartilhou registros da viagem que fez ao lado do companheiro a Brasília, Distrito Federal. Nas imagens compartilhadas, ela mostrou que o casal aproveitou o dia de sol para um passeio de barco pelo lago Paranoá. "Uma tarde maravilhosa com os melhores. Conheci o lago Paranoá em Brasília, isso que se pode chamar de lago bem tratado, parece a Lagoa Azul", escreveu ela na legenda. Veja como foi!

Margareth Serrão e Danilo Nascimento - Foto: Reprodução/Instagram
Margareth Serrão e Danilo Nascimento - Foto: Reprodução/Instagram

Pedido de namoro oficial

Recentemente, Margareth Serrão foi pedida em namoro oficialmente durante a comemoração do aniversário do companheiro. Depois dos parabéns, o artista repetiu o pedido, desta vez com um anel e uma declaração diante dos convidados, formalizando o relacionamento. Radiante, a ex-sogra de Zé Felipe aceitou a aliança e logo a exibiu.

A nora de Margareth Serrão, a influenciadora Mellody Barreto, registrou e compartilhou nas redes sociais alguns momentos do dia especial."Gente, minha sogra foi pedida em namoro oficialmente com anel e tudo agora. Amei, Danilão. Parabéns", celebrou ela.

Em uma publicação nas redes sociais, Margareth celebrou o aniversário do namorado. "Hoje celebramos a vida deste homem maravilhoso, que entrou na minha vida p me mostrar q posso amar de novo, mostrando q posso ser feliz e ainda posso reconstruir minha vida. Que Deus continue te abençoando grandemente, c muita saúde, amor, felicidade, sabedoria, fé, prosperidade e sucesso, q vc possa conquistar tudo que deseja, pq vc merece. Obrigada por todos os momentos felizes que tivemos até agora e que dure por longos anos. PARABÉNS E FELIZ ANIVERSÁRIO GATO".

Leia também: Mãe de Virginia reclama da mansão da filha e revela problemas recorrentes

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

VirginiaMargareth Serrão

