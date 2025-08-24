CARAS Brasil
  2. Mãe de Virginia mostra registros de viagem com o namorado; veja
Viagem / dia de sol

Mãe de Virginia mostra registros de viagem com o namorado; veja

Mãe da influenciadora Virginia Fonseca, Margareth Serrão, curtiu o sábado, 23, na companhia de seu namorado, o sanfoneiro Danilo Nascimento

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 24/08/2025, às 14h43

Margareth Serrão e Danilo Nascimento
Margareth Serrão e Danilo Nascimento - Foto: Reprodução/Instagram

Mãe da influenciadora Virginia FonsecaMargareth Serrão, curtiu o sábado, 23, na companhia de seu namorado, o sanfoneiro Danilo Nascimento.Em uma publicação nas redes sociais, ela compartilhou registros da viagem que fizeram a Brasília, no Distrito Federal.

Nas imagens compartilhadas, ela mostrou que o casal aproveitou o dia de sol para um passeio de barco pelo lago Paranoá. "Uma tarde maravilhosa com os melhores. Conheci o lago Paranoá em Brasília, isso que se pode chamar de lago bem tratado, parece a Lagoa Azul", escreveu ela na legenda.

Nos stories, Margareth mostrou que esteve na capital para participar de um evento e, ao anoitecer, retornou para sua casa em Goiânia.

Pedido de namoro oficial

Recentemente, Margareth Serrão foi pedida em namoro oficialmente durante a comemoração do aniversário do companheiro. Após os parabéns, o artista repetiu o pedido, desta vez com um anel e uma declaração diante dos convidados, oficializando o relacionamento. Radiante, a ex-sogra de Zé Felipe aceitou a aliança e logo em seguida a exibiu.

A nora de Margareth Serrão, a influenciadora Mellody Barreto, registrou e compartilhou nas redes sociais alguns momentos do dia especial."Gente, minha sogra foi pedida em namoro oficialmente com anel e tudo agora. Amei, Danilão. Parabéns", celebrou ela.

Em uma publicação nas redes sociais, Margareth celebrou o aniversário do namorado. "Hoje celebramos a vida deste homem maravilhoso, que entrou na minha vida p me mostrar q posso amar de novo, mostrando q posso ser feliz e ainda posso reconstruir minha vida. Que Deus continue te abençoando grandemente, c muita saúde, amor, felicidade, sabedoria, fé, prosperidade e sucesso, q vc possa conquistar tudo que deseja, pq vc merece. Obrigada por todos os momentos felizes que tivemos até agora e que dure por longos anos. PARABÉNS E FELIZ ANIVERSÁRIO GATO".

Mãe de Virginia é pedida em namoro - Foto: Reprodução/Instagram
Mãe de Virginia é pedida em namoro - Foto: Reprodução/Instagram

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

VirginiaMargareth Serrão

