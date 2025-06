Mãe de Murilo Huff toma decisão em meio à disputa do cantor com Dona Ruth

Internautas notaram atitude de Zaida Huff, mãe de Murilo Huff, após cantor confirmar pedido de guarda unilateral do filho com Marília Mendonça

Os nomes de Murilo Huff e Marília Mendonça (1995-2021) ficaram entre os assuntos mais comentados da web na tarde de segunda-feira, 23, após vir à tona a informação de que o cantor teria pedido a guarda unilateral do filho, Leo. Até então, os cuidados do menino são compartilhados com a avó materna, Dona Ruth Moreira.

Em meio a disputa, que está em segredo de Justiça, internautas notaram que a mãe de Murilo, Zaida Huff, deixou de seguir Dona Ruth nas redes sociais. A mãe de Marília, por sua vez, também não segue mais o perfil da ex-sogra da cantora.

De acordo com a página 'Garoto do Blog', as duas sempre foram próximas e chegaram até a compartilhar registros juntas nas redes sociais tiradas em reuniões de família. Em um comunicado divulgado por Murilo Huff, o artista afirmou que tomou a decisão de pedir a guarda unilateral do filho com Marília Mendonça para cumprir o papel de pai da criança.

Além disso, o cantor ressaltou que convive diariamente com Leo, explicando que sua agenda de shows pelo Brasil não o impede de estar ao lado do herdeiro. Ainda na segunda-feira, 23, Gabriela Versiani, namorada de Murilo, publicou uma mensagem em apoio à decisão do parceiro — a postagem, no entanto, foi deletada momentos depois.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GAROTO DO BLOG 💋 (@garotxdoblog)

Dona Ruth posta manhã com o neto

Dona Ruth, mãe da cantora Marília Mendonça (1995-2021), compartilhou uma foto ao lado do neto, Leo, de cinco anos, na manhã desta terça-feira, 24. Após se tornar pública a disputa da guarda do pequeno na justiça, a pedido do pai, o cantor Murilo Huff, a senhora compartilhou o clique com o menino.

No registro, Dona Ruth mostrou que os dois estavam acordando lado a lado. A avó do garoto deu a entender que eles têm o costume de dormirem juntos. É bom lembrar que até então ela tinha guarda compartilhada com o pai de Leo. Agora, o cantor entrou na justiça pedindo a guarda unilateral; confira o registro!

