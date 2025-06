Murilo Huff entra na justiça para pedir a guarda do filho, diz colunista

Colunista aponta processo na justiça com pedido de Murilo Huff para ter a guarda total do filho, Léo, fruto do relacionamento com Marília Mendonça

O cantor Murilo Huff teria tomado uma decisão sobre o futuro do filho, Léo, fruto do antigo relacionamento com a cantora Marília Mendonça (1995-2021). De acordo com o colunista Leo Dias, ele entrou na justiça para pedir a guarda unilateral do menino de 5 anos.

O Portal Leo Dias apontou que o processo corre em segredo de justiça e foi instaurado em 11 de junho. Por enquanto, os envolvidos não se pronunciaram publicamente sobre o processo.

Vale lembrar que a guarda de Léo é compartilhada entre Murilo Huff e Dona Ruth, mãe de Marília e avó do menino. Desde a morte da cantora em um acidente de avião, o garoto mora com a avó em Goiânia, Goiás, e faz visitas ao pai.

Na época da morte de Marília, a mãe dela disse a guarda compartilhada era uma vontade da filha. "Temos a certeza que seria esta a vontade da minha filha. Deus em sua infinita sabedoria deu ao Léo um pai íntegro, por quem tenho profundo respeito", afirmou ela. E Murilo concordou com a ex-sogra: "Meu filho terá o amor de todos, e nunca nem passou pelas nossas cabeças que fosse diferente. Marília pode ficar em paz, porque estaremos aqui para proteger nosso menino".

Quando Marília morreu, Léo tinha apenas 1 ano de idade.

Leo tem diabetes

O cantor Murilo Huff contou detalhes sobre a doença do filho, Leo, de 5 anos, fruto do relacionamento com a cantora Marília Mendonça (1995-2021). O menino possui diabetes tipo 1 e foi diagnosticado em 2022. Desde então, a família controla a doença dele por meio de um sensor de diabetes que o pai comprou nos Estados Unidos.

"Diabetes é uma doença que todos os dias a gente mata um leão, sabe? A gente convive diariamente com a dificuldade de estar controlando a glicemia dele. Mas a gente faz isso da melhor maneira", disse ele ao site Alô Alô Bahia.

Então, ele comentou sobre o dispositivo que usa para controlar os níveis de glicose do filho. "Esse botãozinho que saiu aí as notícias, foi um tratamento que eu trouxe pra ele dos Estados Unidos, porque não tem no Brasil. Na verdade tem similares, mas esse é até melhor", afirmou ele.

Por fim, Huff contou que defende as pessoas com diabetes por ver de perto como é a luta para manter a saúde após o diagnóstico. "Eu levanto a bandeira dessa causa, porque pessoas que às vezes não têm acesso à insulina, que é uma medicação muito cara, sofrem muito com essa doença, principalmente crianças. Então é importante chamar a atenção dos nossos governantes pra olharem com mais carinho pra essa causa, que é muito importante também", comentou.

