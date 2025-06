O cantor Murilo Huff se defende das críticas após ter solicitado a guarda unilateral do filho com a cantora Marília Mendonça, Leo, de cinco anos

Na noite desta segunda-feira, 23, o cantor Murilo Huff, de 29 anos, veio, por meio de um story publicado em seu perfil no Instagram, se manifestar a respeito de seu pedido à Justiça pela guarda unilateral de seu filho com a cantora Marília Mendonça (1995-2021), Leo, de cinco anos . No desabafo, ele se defendeu das críticas desde que a informação do processo repercutiu na mídia.

Leia o desabafo na íntegra

"Muito triste ver as pessoas criando histórias sem saber a verdade. Eu nunca pediria a guarda unilateral sem motivos. Infelizmente não posso expor todas as provas e fatos que eu tenho, pois está em segredo de justiça. Mas a verdade prevalecerá!

NÃO TENHO A INTENÇÃO, NUNCA QUIS E NÃO QUERO afastá-lo da família materna.

Entendam que, para mim, o mais confortável seria ficar calado. Mas diante de tudo que eu descobri nos últimos meses, a prioridade agora é o bem-estar do meu filho. Tomei essa decisão por um bem maior. Não julguem sem conhecer a história por completo.

No último ano fiz uma média de 13 shows por mês, dos quais mais de 50% eu saí a noite e dormi em casa. Meu filho convive TODOS OS DIAS comigo, e com a minha família".

Murilo Huff faz novo pronunciamento sobre briga judicial pela guarda unilateral do filho, Leo - Foto: Reprodução / Instagram

Leo mora com a avó materna, Ruth, em Goiânia, desde novembro de 2021, quando a cantora Marília Mendonça morreu em um acidente aéreo. A guarda do menino é compartilhada entre a avó e o pai.

Defesa de Ruth

Durante a manhã, Dona Ruth publicou, nos stories de seu perfil no Instagram, um vídeo cuidando de uma planta enquanto refletia sobre enfrentar períodos difícieis.

"O Senhor manda-te dizer nesta manhã, continue plantando com lágrimas, que no momento certo você vai colher. O joio nasce junto, mas é isso que Ele vai fazer também no momento certo, o Senhor arranca, separa o joio do trigo. Continue, continue plantando. Quem planta com lágrimas, com alegria vai colher seus frutos. Bom dia, a palavra para essa semana é uma palavra de Deus", disse.

