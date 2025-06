Após Murilo Huff pedir guarda do filho, Dona Ruth posta manhã com o neto

Em meio a uma disputa na justiça pela guarda do neto, Dona Ruth posta foto de manhã ao lado de Léo, filho de Marília Mendonça e Murilo Huff

Dona Ruth, mãe da cantora Marília Mendonça (1995-2021), compartilhou uma foto ao lado do neto, Leo, de cinco anos, na manhã desta terça-feira, 24. Após se tonar pública a disputa da guarda do pequeno na justiça, a pedido do pai, o cantor Murilo Huff, a senhora compartilhou o clique com o menino.

No registro, Dona Ruth mostrou que estavam acordando lado a lado. A avó do garoto deu a entender que eles têm o costume de dormirem juntos. É bom lembrar que até então ela tinha guarda compartilhada com o pai de Leo. Agora, o cantor entrou na justiça pedindo a guarda unilateral.

Após se tornar pública a sua vontade, o artista desabafou e contou que não pode expor suas provas. A namorada dele, Gabriela Versiani, saiu em defesa dele e depois apagou os comentários.

Equipe da mãe de Marília Mendonça se pronuncia

“Em razão das recentes publicações na imprensa sobre a ação judicial envolvendo a alteração do regime de guarda compartilhada para guarda unilateral do Léo, informamos que o processo tramita sob segredo de justiça, conforme previsto na legislação brasileira, especialmente para a proteção da criança e de sua privacidade.

Reforçamos ainda que a única preocupação da D.Ruth será sempre a preservação do bem-estar emocional, psicológico e físico do Léo, razão pela qual não irá fazer nenhuma exposição desse caso nesse momento.

Confiamos plenamente na atuação do Poder Judiciário e reiteramos nosso compromisso com o melhor interesse da criança, que deve ser sempre o centro de qualquer decisão.

Lembrem- se que o Léo, apesar da pouca idade, já passou por muitos sofrimentos e gostaríamos de poupa-lo de mais esse momento difícil. Portanto, solicitamos à todos a responsabilidade e sensibilidade ao tratar do tema, evitando qualquer exposição indevida do Léo.

Desde já agradecemos à compreensão”.

Murilo Huff se pronuncia sobre briga judicial

Murilo Huff se pronunciou a respeito do processo que abriu na Justiça para solicitar a guarda unilateral de seu filho. Em nota ao portal LeoDias, o cantor esclareceu o pedido da guarda e deixou claro que não pretende afastar o herdeiro da família da mãe.

Desde a morte de Marília, Leo mora com a avó materna, Ruth Moreira, em Goiânia (GO), e mantém convivência frequente com o pai.

"Em resposta ao questionamento sobre o pedido de guarda, Murilo Huff irá respeitar o segredo de justiça. A única informação que tem a dizer é sobre seu desejo de exercer plenamente seu papel de pai, criando seu filho ainda mais de perto, e isso não significa afastá-lo da família da mãe. Em respeito ao filho que num futuro próximo terá acesso a tudo isso, Murilo não entrará em mais detalhes", diz a nota.