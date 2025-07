Madrasta de Preta Gil, Flora Gil agradece mensagens de apoio após morte da cantora

Flora Gil, madrasta de Preta Gil, agradeceu as mensagens de carinho e apoio que sua família está recebendo após a morte da cantora

Flora Gil usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira, 24, para agradecer as mensagens de apoio e carinho que está recendo desde a notícia da morte de sua enteada, Preta Gil. A cantora, que estava nos Estados Unidos para iniciar um tratamento experimental contra o câncer, morreu no último domingo, 20.

"Meus amigos queridos, tenho recebido muitas mensagens de carinho e não estou dando conta de responder a todos. Agradeço a cada um de vocês por todo amor e respeito com a Preta e a nossa família nesse momento. Obrigada, com muito amor, Flora", escreveu Flora.

Mais cedo, o cantor Gilberto Gil falou pela primeira sobre a morte de Preta. O artista compartilhou um vídeo em que a filha relembra ter sido incentivada pelo pai a cantar músicas de seu próprio repertório durante uma apresentação, além disso, ele mostrou um momento especial dos dois juntos no palco. "Sempre tive orgulho de você, filha, e vou ter pra sempre", escreveu o músico na legenda.

O velório de Preta Gil acontecerá nesta sexta-feira, 25, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, das 9h às 13h, e será aberto ao público. Depois, os familiares e amigos próximos seguirão para a cerimônia restrita de cremação.

Flora Gil mostra foto de últimos momentos com a cantora

A empresária e esposa do cantor Gilberto Gil, Flora Gil compartilhou uma foto de um dos últimos momentos que teve com a enteada, Preta Gil, em Nova York, nos EUA. Nesta segunda-feira, 21, horas depois do anúncio da morte da cantora, a madrasta se declarou na rede social.

Com o registro segurando a mão dela deitada no quarto, onde apareceu também ao lado de Carolina Dieckmmann, a mãe de Bela Gil lamentou a partida precoce da filha de seu marido. A cantora lutava contra o câncer desde 2023 e não resistiu, partindo aos 50 anos. "E agora? O amor é eterno, juntas sempre, juntas até o final da jornada, você iluminou o mundo, te amo", escreveu Flora. Veja a publicação!

