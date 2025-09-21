Lyandra Costa comove web com imagem por IA de Leandro com os netos

A médica Lyandra Costa emocionou os seguidores ao mostrar 'encontro' do pai, o cantor Leandro, com os dois netos, José e Isabela

Lyandra Costa, filha do cantor sertanejo Leandro (1961–1998), emocionou os seguidores das redes sociais neste domingo, 21, ao compartilhar algumas fotos feitas por IA (inteligência Artificial).

O registro mostra o encontro da médica com o pai e também dele com os netos, José, de três anos, e Isabela, de quatro meses. Os dois são frutos do casamento da dermatologista com Lucas Santos. “Gente, essas fotos por IA me quebraram”, confessou ela ao compartilhar as imagens nos Stories.

Atualmente, Lyandra está com 29 anos. Quando Leandro morreu, ela tinha apenas dois anos. Em junho, quando completou 27 anos da morte do cantor, que fazia dupla com Leonardo, ela resgatou uma foto em que aparece nos braços dele e prestou uma homenagem. “Hoje é um dia em que até a alma dói… 27 anos sem ele. Deixou tanta coisa aqui na Terra. Mas sei que foi chamado por Deus por um propósito maior”, escreveu a médica na legenda da postagem.

Leandro faleceu aos 36 anos no dia 23 de junho de 1998, em decorrência de um câncer raro na região do tórax. Além de Lyandra, ele também deixou mais três filhos: Thiago Costa, Leandrinho Costa e Leandro Borges.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JOSÉ COSTA RIBEIRO (@mundodozeze)

Lyandra mostra comemoração do mesversário da filha

A médica dermatologista Lyandra Costa encheu as redes sociais de fofura ao compartilhar fotos inéditas em família. Em seu perfil oficial no Instagram, a filha do cantor sertanejo Leandro (1961–1998) mostrou a comemoração intimista do quarto mês de sua filha, Isabela. Nas fotos, ela aparece sorridente ao lado do marido, Lucas Santos, que está segurando a caçula, enquanto ela está com o primogênito, José, de três anos.

Na mesa, está o bolo que eles escolheram para comemorar a data especial, decorado com várias flores no topo. Ao dividir os registros, Lyandra se derreteu: “E de repente, uma foto corrida no horário do almoço torna o momento eterno! Feliz 4 meses, minha boneca! Sua família te ama mais do que tudo!!!!!”, escreveu a médica na legenda da publicação. Veja!

Leia também: Filha do cantor Leandro abre o jogo sobre perda de peso após segunda gestação