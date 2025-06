Filha de Leandro lamenta 27 anos da morte do cantor: 'Até a alma dói'

A médica Lyandra Costa prestou uma homenagem especial ao pai, o cantor Leandro, falecido em 1998 em decorrência de um câncer raro

A médica Lyandra Costa, filha do cantor sertanejo Leandro, usou as redes sociais nesta segunda-feira, 23, para prestar uma homenagem emocionante ao pai. Em seu perfil oficial, a sobrinha de Leonardo falou sobre os 27 anos de morte do patriarca da família.

Para ilustrar a declaração, Lyandra resgatou uma foto de quando ainda era criança nos braços do cantor. Leandro faleceu aos 36 anos no dia 23 de junho de 1998, em decorrência de um câncer raro na região do tórax.

" Hoje é um dia em que até a alma dói... 27 anos sem ele. Deixou tanta coisa aqui na Terra. Mas sei que foi chamado por Deus por um propósito maior ", escreveu a médica na legenda da postagem.

Além de Lyandra Costa, Leandro deixou outros três filhos: o cantor Thiago Costa, Leandrinho Costa e Leandro Borges. A médica costuma compartilhar com frequência homenagens ao pai, sempre ressaltando a saudade que sente do patriarca.

Lyandra Costa homenageia o pai, Leandro - Reprodução/Instagram

Leonardo volta à cidade onde soube da morte de Leandro

Há quase 27 anos da morte do irmão Leandro (1961-1998), o cantor Leonardo voltou à cidade de Cipó, na Bahia, onde soube da morte de sua dupla sertaneja. O cantor morreu vítima de um câncer raro e agressivo no dia 23 de junho. Em entrevista à imprensa, o artista relembrou o dia em que soube da triste notícia.

"Jamais eu me esqueci de uma noite triste igual àquela. Não falando do show, falando da minha noite, né, da minha perda. Muito grande", declarou o cantor, emocionado. Em seguida, ele relembrou o carinho que recebeu na cidade diante do momento difícil.

"O tempo passa, a vida segue, a gente guarda na memória sempre, mas com um carinho muito especial pelo povo que me tratou, me cuidou aqui no dia. O prefeito foi uma coisa maravilhosa, o povo… Foi sentido de mais", desabafou, por fim.

