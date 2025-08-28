CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Luisa Arraes surge em clima de romance com o namorado, filho de Cássia Eller
Atualidades / Apaixonados!

Luisa Arraes surge em clima de romance com o namorado, filho de Cássia Eller

O cantor Francisco Eller, o Chico Chico, usou as redes sociais para compartilhar cliques ao lado da namorada, a atriz Luisa Arraes

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 28/08/2025, às 11h02

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Luisa Arraes
Luisa Arraes - Foto: Reprodução/Instagram

O cantor Francisco Eller, mais conhecido como Chico Chico, usou as redes sociais nesta quinta-feira, 28, para compartilhar cliques ao lado da namorada, a atriz Luisa Arraes. O casal, discreto sobre o relacionamento, apareceu em clima de romance nas novas fotos.

Na imagem, é possível notar o filho de Cássia Eller (1962-2001) abraçado com a companheira, que aparece sorridente. O cantor não escreveu nada na legenda da postagem, mas seguidores deixaram elogios para o casal nos comentários. "O casal que a gente ama", disse uma. "Essa primeira foto é tãoooo tãooo anos 90", comentou outra. "Menino e menina bonita!dois talentos", comentou outra. 

Luisa Arraes e Chico Chico — Foto: Reprodução/Instagram
Luisa Arraes e Chico Chico — Foto: Reprodução/Instagram
Luisa Arraes e Chico Chico — Foto: Reprodução/Instagram
Luisa Arraes e Chico Chico — Foto: Reprodução/Instagram

Vale lembrar que Luisa Arraes e Chico Chico foram flagrados aos beijos pela primeira vez em fevereiro de 2024. Em setembro do mesmo, os dois voltaram a ser vistos juntos durante um passeio de bicicleta na orla da praia. Já em abril de 2025, os dois visitaram a Feira Autônoma Vascaína, que aconteceu no Centro do Rio de Janeiro.

Luisa Arraes revelou alívio ao ver os pais separados

Recentemente, Luisa Arraes relembrou como se sentiu ao ver seus pais, a atriz Virgínia Cavendish e o cineasta Guel Arraes, se separarem. Em entrevista no podcast de Maria Ribeiro, ela disse que sentiu alívio ao ver cada um seguindo o seu caminho. 

"Para mim, teve uma dose de alívio que também não sei explicar o porquê. Mas lembro de ver uma nova casa com a minha mãe em Araucária... acho que essa coisa deles terem se separado me deu também uma [sensação de:] 'Uau, vai recomeçar a vida de outro jeito?!'. A gente vive tantas separações na vida, eu tenho certeza que a separação da minha mãe com 30 anos com um cara assim... foi lindo, porque pude acompanhar isso", disse ela. 

E completou: "Se ela tivesse vivido isso tudo, casado com um cara diferente e não tivesse me tido, eu não teria acompanhado isso". 

Leia também: Luisa Arraes se derrete em foto com o namorado: 'O casal mais sorridente'

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

Luisa Arraeschico chico

Leia também

Amizade

Virginia Fonseca e vovô Cirto - Foto: Reprodução/Instagram

Virginia percorre quilômetros para cumprir promessa feita a fã de 81 anos: 'Dívida'

Educação

Fabiana Justus explica motivo de colocar o filho na escola - Reprodução/Instagram

Fabiana Justus explica por que colocou o filho na escola: 'Necessidade'

Romance

Lucas Souza e a namorada, Suzi Sassaki - Foto: Reprodução / Instagram

Lucas Souza surpreende a nova namorada com pedido especial: 'Promessas'

Família

Leandro Hassum - Foto: Reprodução/Instagram

Leandro Hassum surpreende a neta com presente luxuoso: 'Nunca vai esquecer'

ANIVERSÁRIO

Nesta quinta-feira, 28, Humberto Carrão completa 34 anos - Foto: Reprodução/Instagram

Humberto Carrão completa 34 anos; ator raspou a cabeça para viver personagem

Volta!

Tati Machado fala sobre torno à TV - Reprodução/Instagram

Tati Machado fala sobre retorno à TV no lugar de Ana Maria Braga: 'Emocionada'

Últimas notícias

Carol Cabrino e Marquinhos já são pais de 3 criançasJogador Marquinhos e a esposa anunciam gravidez 5 meses após aborto espontâneo
Fabiana Justus explica motivo de colocar o filho na escolaFabiana Justus explica por que colocou o filho na escola: 'Necessidade'
Cátia Fonseca e Gracyanne BarbosaÉ bom ou ruim? Cátia Fonseca prova a marmita de Gracyanne Barbosa
Lucas Souza e a namorada, Suzi SassakiLucas Souza surpreende a nova namorada com pedido especial: 'Promessas'
Segundo boletim médico, Fausto Silva apresenta: 'Bom funcionamento dos órgãos transplantados'Médico aponta cuidados importantes com Faustão após alta médica: 'É um trabalho de recuperação'
Leandro HassumLeandro Hassum surpreende a neta com presente luxuoso: 'Nunca vai esquecer'
Raquel dispensa Maria de FátimaVale Tudo: Raquel dispensa Maria de Fátima e esculacha vilã
Petybon abrilhantou experiência gastronômica de CARAS Inverno 2025Petybon aquece corações com experiências gastronômicas surpreendentes, criadas para o CARAS Inverno 2025
Donald TrumpManchas nas mãos de Donald Trump levantam alerta sobre saúde vascular, aponta cardiologista
Miriam Freeland, de A Viagem, fala sobre parceria com marido e conexão entre Brasil e PortugalMiriam Freeland sobre conexão entre Brasil e Portugal: 'Experiência muito rica'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade