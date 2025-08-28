Luisa Arraes surge em clima de romance com o namorado, filho de Cássia Eller

O cantor Francisco Eller, o Chico Chico, usou as redes sociais para compartilhar cliques ao lado da namorada, a atriz Luisa Arraes

O cantor Francisco Eller, mais conhecido como Chico Chico, usou as redes sociais nesta quinta-feira, 28, para compartilhar cliques ao lado da namorada, a atriz Luisa Arraes. O casal, discreto sobre o relacionamento, apareceu em clima de romance nas novas fotos.

Na imagem, é possível notar o filho de Cássia Eller (1962-2001) abraçado com a companheira, que aparece sorridente. O cantor não escreveu nada na legenda da postagem, mas seguidores deixaram elogios para o casal nos comentários. "O casal que a gente ama", disse uma. "Essa primeira foto é tãoooo tãooo anos 90", comentou outra. "Menino e menina bonita!dois talentos", comentou outra.

Luisa Arraes e Chico Chico — Foto: Reprodução/Instagram

Vale lembrar que Luisa Arraes e Chico Chico foram flagrados aos beijos pela primeira vez em fevereiro de 2024. Em setembro do mesmo, os dois voltaram a ser vistos juntos durante um passeio de bicicleta na orla da praia. Já em abril de 2025, os dois visitaram a Feira Autônoma Vascaína, que aconteceu no Centro do Rio de Janeiro.

Luisa Arraes revelou alívio ao ver os pais separados

Recentemente, Luisa Arraes relembrou como se sentiu ao ver seus pais, a atriz Virgínia Cavendish e o cineasta Guel Arraes, se separarem. Em entrevista no podcast de Maria Ribeiro, ela disse que sentiu alívio ao ver cada um seguindo o seu caminho.

"Para mim, teve uma dose de alívio que também não sei explicar o porquê. Mas lembro de ver uma nova casa com a minha mãe em Araucária... acho que essa coisa deles terem se separado me deu também uma [sensação de:] 'Uau, vai recomeçar a vida de outro jeito?!'. A gente vive tantas separações na vida, eu tenho certeza que a separação da minha mãe com 30 anos com um cara assim... foi lindo, porque pude acompanhar isso", disse ela.

E completou: "Se ela tivesse vivido isso tudo, casado com um cara diferente e não tivesse me tido, eu não teria acompanhado isso".

