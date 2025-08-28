Luisa Arraes surge em clima de romance com o namorado, filho de Cássia Eller

O cantor Francisco Eller, o Chico Chico, usou as redes sociais para compartilhar cliques ao lado da namorada, a atriz Luisa Arraes
O cantor Francisco Eller, mais conhecido como Chico Chico, usou as redes sociais nesta quinta-feira, 28, para compartilhar cliques ao lado da namorada, a atriz Luisa Arraes. O casal, discreto sobre o relacionamento, apareceu em clima de romance nas novas fotos.
Na imagem, é possível notar o filho de Cássia Eller (1962-2001) abraçado com a companheira, que aparece sorridente. O cantor não escreveu nada na legenda da postagem, mas seguidores deixaram elogios para o casal nos comentários. "O casal que a gente ama", disse uma. "Essa primeira foto é tãoooo tãooo anos 90", comentou outra. "Menino e menina bonita!dois talentos", comentou outra.
Vale lembrar que Luisa Arraes e Chico Chico foram flagrados aos beijos pela primeira vez em fevereiro de 2024. Em setembro do mesmo, os dois voltaram a ser vistos juntos durante um passeio de bicicleta na orla da praia. Já em abril de 2025, os dois visitaram a Feira Autônoma Vascaína, que aconteceu no Centro do Rio de Janeiro.
Recentemente, Luisa Arraes relembrou como se sentiu ao ver seus pais, a atriz Virgínia Cavendish e o cineasta Guel Arraes, se separarem. Em entrevista no podcast de Maria Ribeiro, ela disse que sentiu alívio ao ver cada um seguindo o seu caminho.
"Para mim, teve uma dose de alívio que também não sei explicar o porquê. Mas lembro de ver uma nova casa com a minha mãe em Araucária... acho que essa coisa deles terem se separado me deu também uma [sensação de:] 'Uau, vai recomeçar a vida de outro jeito?!'. A gente vive tantas separações na vida, eu tenho certeza que a separação da minha mãe com 30 anos com um cara assim... foi lindo, porque pude acompanhar isso", disse ela.
E completou: "Se ela tivesse vivido isso tudo, casado com um cara diferente e não tivesse me tido, eu não teria acompanhado isso".
Ver esta publicação no Instagram
