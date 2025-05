Luisa Arraes se derrete em foto com o namorado: 'O casal mais sorridente'

A atriz Luisa Arraes chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar uma foto ao lado de seu novo namorado, o cantot Chico Chico

Luisa Arraes chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 19, ao compartilhar uma foto com seu namorado, o cantor Francisco Eller, mais conhecido como Chico Chico.

Na foto postada no feed, a atriz aparece abraçada com o amado, filho da cantora Cássia Eller (1962-2001), durante uma ida ao mercado. Para o passeio, Arraes está usando uma regata branca e uma calça preta, enquanto o jovem está com uma camisa do Vasco.

"O casal mais sorridente do mercado", escreveu a famosa na legenda da publicação, recebendo vários elogios. "Fofos", disse uma seguidora. "Meus crushs agora são um casal", confessou outra. "Que casal mais lindo", comentou uma fã.

Luisa e Chico foram flagrados aos beijos pela primeira vez em fevereiro de 2024. Depois, em setembro, voltaram a ser vistos juntos durante um passeio de bicicleta na orla da praia. Já em abril deste ano, os dois visitaram a Feira Autônoma Vascaína, que aconteceu no Centro do Rio de Janeiro.

Vale lembrar que Luisa Arraes está longe das novelas desde o fim de No Rancho Fundo, da TV Globo, em que interpretou a personagem Blandina.

Luisa Arraes faz rara aparição com os pais

A atriz Luisa Arraes, que interpretou a Blandina na novela No Riacho Fundo, da Globo, surpreendeu ao compartilhar uma foto rara ao lado dos pais. Ela é discreta com sua vida pessoal e quase não aparece na internet com sua família. Porém, a estrela é fruto de uma família de famosos.

Em um post no Instagram, Luisa mostrou a foto de um jantar com seu pai, o cineasta Guel Arraes, e sua mãe, a atriz Virginia Cavendish. Os três apareceram se divertindo no momento em família e ela contou uma curiosidade sobre seu pai. "Meu pai está numa fase "movimento-contra-fotos-posadas-que-não-reproduzem-o-sentimento-da-vida" e essa foi a maneira que encontrei de estar descontraída E enquadra-los ao mesmo tempo", disse ela na legenda. Veja a publicação!

