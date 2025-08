Luisa Arraes revela alívio ao ver os pais separados. Entenda o motivo

Luisa Arraes surpreende ao relembrar como se sentiu quando seus pais, Virgínia Cavendish e Guel Arraes, resolveram se separar

A atriz Luisa Arraes, que é atriz de novelas da Globo, surpreendeu ao relembrar como se sentiu ao ver seus pais, a atriz Virgínia Cavendish e o cineasta Guel Arraes, se separarem. Em entrevista no podcast de Maria Ribeiro, ela disse que sentiu alívio ao ver cada um seguindo o seu caminho.

"Para mim, teve uma dose de alívio que também não sei explicar o porquê. Mas lembro de ver uma nova casa com a minha mãe em Araucária... acho que essa coisa deles terem se separado me deu também uma [sensação de:] 'Uau, vai recomeçar a vida de outro jeito?!'. A gente vive tantas separações na vida, eu tenho certeza que a separação da minha mãe com 30 anos com um cara assim... foi lindo, porque pude acompanhar isso", disse ela.

E completou: "Se ela tivesse vivido isso tudo, casado com um cara diferente e não tivesse me tido, eu não teria acompanhado isso".

Virgínia Cavendish também já falou sobre a separação

Em entrevista ao apresentador Ronnie Von no Companhia Certa, da RedeTV, Virgínia Cavendish relembrou a separação de Guel Arraes após 10 anos de casamento. "Não fomos apenas um casal, tínhamos uma parceria artística forte, tudo o que fizemos juntos deu certo [...] Ele foi um grande parceiro de vida e até hoje tenho um amor enorme por ele. Somos muito amigos. Foi muito difícil a separação, porque era uma estrutura familiar importante para mim", afirmou.

Vale lembrar que Guel e Virginia viveram um relacionamento entre 1991 e 2002. O cineasta Guel Arraes é conhecido por grandes filmes no cinema brasileiro, como O Auto da Compadecida e Lisbela e o Prisioneiro. Por sua vez, Virginia Cavendish é atriz com uma longa carreira no cinema e na TV, sendo que já atuou em novelas como Caminho das Índias, O Cravo e a Rosa, Começar de Novo, Andando nas Nuvens e mais.