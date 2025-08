Filho de Cássia Eller fala sobre relação com a segunda mãe, Maria Eugênia

Filho único de Cássia Eller, Chico Chico foi criado por Maria Eugênia, esposa da cantora, após o falecimento da mãe em 2001

O cantor Francisco Eller, mais conhecido como Chico Chico, abriu o coração ao falar sobre sua grande ligação com a segunda mãe, Maria Eugênia, viúva de Cássia Eller (1962-2001). Filho único da artista, ele foi criado pela companheira da cantora após seu falecimento.

Em entrevista ao programa 'Sem Censura', da TV Brasil, Chico comentou a respeito da escolha de Maria Eugênia em criá-lo, uma vez que ela não tinha obrigação jurídica. O cantor ainda destacou a bela relação que possui com a mãe.

" Ela foi minha mãe muito por um amor construído por ela, por uma relação que se construiu. Não era um fator biológico, não era obrigada a fazer nada comigo. Mas ela escolheu ser minha mãe, escolheu doar e receber de mim, e a família dela também", declarou o artista.

"De alguma maneira, isso ficou impregnado em mim. Acho uma coisa muito bonita: o amor não como uma fatalidade, mas como uma escolha também. Eles não me amam porque não tinha mais o que amar na vida... foi uma opção muito assertiva", completou o filho de Cássia Eller e Maria Eugênia.

Vale lembrar que a viúva da cantora precisou travar uma batalha na Justiça pela guarda de Chico Chico. Na época do falecimento de Cássia, o pai da cantora, que era contra sua relação com Maria Eugênia, tentou ficar com a guarda do único herdeiro da artista.

Cássia Eller faleceu em dezembro de 2001, aos 39 anos, vítima de ataque cardíaco causado por uma malformação de seu coração.

Mãe de Cássia Eller 'encontrou' cantora após a morte

Mãe de Cássia Eller, Dona Nanci abriu o coração ao falar sobre a cantora. Em entrevista ao 'Podcast JK', a avó de Chico Eller revelou que teve um 'encontro' com a filha meses após seu falecimento.

De acordo com Dona Nanci, Cássia apareceu para ela em novembro de 2002 pedindo para a mãe continuar vivendo e se reerguer da depressão. Bastante emocionada, a matriarca da família detalhou como foi o momento inesquecível, ocorrido na véspera da audiência da guarda de Chico; confira mais detalhes!

