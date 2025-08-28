Lucas Souza surpreende a nova namorada com pedido especial: 'Promessas'

Apaixonado! Ex-participante de A Fazenda, Lucas Souza preparou uma bela surpresa em uma cabana para a nova namorada; veja vídeo

O influenciador digital Lucas Souza preparou uma surpresa bastante especial na noite de quarta-feira, 27, para a amada, Suzi Sassaki. Em seu perfil oficial, o ex-participante de 'A Fazenda 15', da Record TV, publicou um vídeo mostrando detalhes do momento em que oficializou o pedido de namoro com a atriz.

No registro, é possível notar que Lucas a levou para uma cabana totalmente decorada com balões em formato de coração, pétalas de rosas e um belo jantar com direito a fondue. Deixando o pedido ainda mais emocionante, o ex-peão se ajoelhou e entregou um anel para a companheira, que prontamente respondeu 'sim' ao amado.

" Que essa seja apenas a primeira de muitas promessas que vamos viver juntos. Obrigada a todos que tornaram esse momento ainda mais especial ", escreveu Lucas Souza na legenda da postagem. Nos comentários, diversos amigos e seguidores do casal deixaram mensagens de felicitações aos pombinhos.

"Parabéns, meus amores!", declarou uma internauta. "Se o pedido de namoro é assim, imagina o de noivado?", disse outra. "Que surpresa mais linda!", se encantou uma terceira. "Sejam muito felizes! Merece demais! Continue esse cavalheiro que você é, porque ainda tem mulheres que amam esse romantismo! Parabéns", declarou mais uma.

Vale lembrar que este é o primeiro relacionamento que Lucas Souza assume publicamente desde o fim do namoro com Jaquelline Grohalski, em maio de 2024. Antes disso, o ex-peão foi casado por cerca de 10 meses com Jojo Todynho.

Lucas Souza prepara surpresa para a namorada - Foto: Reprodução/Instagram

Quem é a namorada de Lucas Souza? Conheça Suzi Sassaki

Suzi Sassaki, de 29 anos, é atriz, influenciadora e modelo, com mais de 1,1 milhão de seguidores nas redes sociais. Nascida em Iturama, Minas Gerais, mudou-se para a capital paulista em 2016. Desde então, passou a investir em sua carreira artística e no universo da moda.

Em 2017, participou do concurso de beleza Musa do Brasil, onde ganhou destaque ao ser eleita como a quarta mulher mais bonita do país. Na época, buscava mudar a imagem "teen" que tinha por conta de sua participação na novela Cúmplices de um Resgate, exibida pelo SBT entre 2015 e 2016.

A carreira de Suzi inclui passagens pela Band, pelo SBT e pela RedeTV!. Ela já foi assistente de palco em programas como o Você na TV!, comandado por João Kléber, participou do extinto Pânico na Band e do humorístico A Praça é Nossa. Em 2023, ganhou destaque ao integrar o elenco do reality A Fazenda 14, na RecordTV.

No teatro, Suzi já atuou em diferentes peças, e como modelo, realizou campanhas publicitárias internacionais em Nova York, países da Europa e nos Estados Unidos, onde morou por um ano. Também já foi musa da escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi.

