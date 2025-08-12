Saiba quem é a nova namorada de Lucas Souza, o ex de Jojo Todynho

Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho, assume namoro com atriz e modelo Suzi Sassaki através de post conjunto nas redes sociais

Lucas Souza, influenciador e ex-marido de Jojo Todynho, assumiu o romance com a atriz e influenciadora Suzi Sassaki nesta terça-feira, 12, por meio de um post conjunto no Instagram. Que tal saber mais sobre a nova eleita? Continue lendo:

Nas imagens, o casal apareceu feliz em uma sequência de fotos e, em uma delas, Suzi estava sentada no colo do ex-militar de 42 anos. "Nada neste mundo tem me feito mais feliz do que ter você ao meu lado me fazendo companhia e nutrindo o meu coração", escreveram na legenda.

Conheça Suzi Sassaki

Suzi Sassaki, de 29 anos, é atriz, influenciadora e modelo, com mais de 1,1 milhão de seguidores nas redes sociais. Nascida em Iturama, Minas Gerais, mudou-se para a capital paulista em 2016. Desde então, passou a investir em sua carreira artística e no universo da moda.

Em 2017, participou do concurso de beleza Musa do Brasil, onde ganhou destaque ao ser eleita como a quarta mulher mais bonita do país. Na época, buscava mudar a imagem "teen" que tinha por conta de sua participação na novela Cúmplices de um Resgate, exibida pelo SBT entre 2015 e 2016.

A carreira de Suzi inclui passagens pela Band, pelo SBT e pela RedeTV!. Ela já foi assistente de palco em programas de TV, como o Você na TV!, comandado por João Kléber, participou do extinto Pânico na Band e do humorístico A Praça é Nossa. Em 2023, ganhou destaque ao integrar o elenco do reality A Fazenda 14, na RecordTV.

No teatro, Suzi já atuou em diferentes peças, e como modelo, realizou campanhas publicitárias internacionais em Nova York, países da Europa e nos Estados Unidos, onde morou por um ano. Também já foi musa da escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi.

Ao longo da carreira, construiu uma imagem de destaque no cenário artístico e hoje é conhecida por sua presença nas redes digitais.

