CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Influenciadores
  2. Saiba quem é a nova namorada de Lucas Souza, o ex de Jojo Todynho
Influenciadores / Romance

Saiba quem é a nova namorada de Lucas Souza, o ex de Jojo Todynho

Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho, assume namoro com atriz e modelo Suzi Sassaki através de post conjunto nas redes sociais

Izabella Nicolau Publicado em 12/08/2025, às 20h56

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Lucas Souza e Suzi Sassaki
Lucas Souza e Suzi Sassaki - Foto: Reprodução / Instagram

Lucas Souza, influenciador e ex-marido de Jojo Todynho, assumiu o romance com a atriz e influenciadora Suzi Sassaki nesta terça-feira, 12, por meio de um post conjunto no Instagram. Que tal saber mais sobre a nova eleita? Continue lendo:

Nas imagens, o casal apareceu feliz em uma sequência de fotos e, em uma delas, Suzi estava sentada no colo do ex-militar de 42 anos. "Nada neste mundo tem me feito mais feliz do que ter você ao meu lado me fazendo companhia e nutrindo o meu coração", escreveram na legenda.

Conheça Suzi Sassaki

Suzi Sassaki, de 29 anos, é atriz, influenciadora e modelo, com mais de 1,1 milhão de seguidores nas redes sociais. Nascida em Iturama, Minas Gerais, mudou-se para a capital paulista em 2016. Desde então, passou a investir em sua carreira artística e no universo da moda.

Em 2017, participou do concurso de beleza Musa do Brasil, onde ganhou destaque ao ser eleita como a quarta mulher mais bonita do país. Na época, buscava mudar a imagem "teen" que tinha por conta de sua participação na novela Cúmplices de um Resgate, exibida pelo SBT entre 2015 e 2016.

A carreira de Suzi inclui passagens pela Band, pelo SBT e pela RedeTV!. Ela já foi assistente de palco em programas de TV, como o Você na TV!, comandado por João Kléber, participou do extinto Pânico na Band e do humorístico A Praça é Nossa. Em 2023, ganhou destaque ao integrar o elenco do reality A Fazenda 14, na RecordTV.

No teatro, Suzi já atuou em diferentes peças, e como modelo, realizou campanhas publicitárias internacionais em Nova York, países da Europa e nos Estados Unidos, onde morou por um ano. Também já foi musa da escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi.

Ao longo da carreira, construiu uma imagem de destaque no cenário artístico e hoje é conhecida por sua presença nas redes digitais.

Leia também: Lucas Souza celebra mudança de rota profissional para o teatro: 'Aprendi na carreira militar'

Jojo ToddynhoLucas Souzasusi sassaki

Leia também

Academia

Juliano Floss - Foto: Reprodução / Instagram

Juliano Floss exibe mudança radical em seu corpo e rotina intensa de treinos

Acidente

Stacey Tourout e Matthew Peter Yeomans - Foto: Reprodução / Instagram

Influenciadores morrem em acidente na estrada e mãe lamenta morte do casal

Eita

Vilmeci Passarinho e Virgínia Fonseca - Foto: Reprodução/Instagram

Babá do filho caçula de Virginia rebate críticas a sua filha

Luto

Jude Paulla e Preta Gil - Foto: Reprodução/Instagram

Melhor amiga de Preta Gil, Jude Paulla, relembra conversas com cantora

Crescendo!

Nora de Angélica comemora 400 mil seguidores - Reprodução/Instagram

Nora de Angélica comemora 400 mil seguidores: 'Melhor sensação'

Pronunciamento

Eliezer, Malu Borges e Álvaro - Foto: Reprodução / Instagram / TikTok

Criadores de conteúdo comentam polêmica sobre lista de influencers vazada: "Errei"

Últimas notícias

Christina RochaDeu briga! Participantes do Casos de Família saem na mão no programa
Helena, filha de Neymar Jr e Amanda KimberllyHelena, filha de Neymar, é a cara da tia! Compare a foto das duas
Matteus AmaralMatteus Amaral revela motivo por trás da rinoplastia
Marcelo SangaloFilho de Ivete Sangalo participa da gravação do novo projeto da mãe
Vera Viel está em remissão do câncer, ou seja, sem os sinais da doençaVera Viel desabafa sobre tumor raro e médico aponta: 'Impacta diretamente nos resultados'
Lucas Souza e Suzi SassakiSaiba quem é a nova namorada de Lucas Souza, o ex de Jojo Todynho
Raí exibe foto no hospitalEx-jogador Raí passa por cirurgia e mostra foto no hospital com as filhas
Thais Carla realizou a cirurgia bariátrica em abrilThais Carla desabafa após cirurgia e médica aponta: 'Bariátrica também tem riscos'
Faustão é do signo de touroAstróloga revela segredos profundos de Faustão: 'Força para enfrentar desafios únicos'
Georgina Rodríguez e Cristiano RonaldoValor do anel que Cristiano Ronaldo deu para a noiva é revelado
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade