Luana Piovani reage ao pronunciamento de Wanessa Camargo sobre Dado Dolabella

A atriz Luana Piovani, ex de Dado Dolabella, se manifestou após Wanessa Camargo publicar um vídeo sobre a polêmica recente com o ator

A atriz Luana Piovani se manifestou após Wanessa Camargo publicar um vídeo esclarecendo a recente polêmica com o ex-namorado, Dado Dolabella. A cantora e o ator, que estavam tentando reatar a relação de forma discreta, tiveram um breve desentendimento em um bar na última semana.

No registro compartilhado por Wanessa, a artista deixa claro que não houve qualquer agressão por parte de Dado. A famosa ainda reforçou que não existe nenhum envolvimento amoroso com o ator Allan Souza Lima, apontado nos últimos dias como seu possível affair.

Luana Piovani, por sua vez, deixou um comentário no perfil da página 'Hugo Gloss', que repostou o pronunciamento de Wanessa Camargo mais cedo: " Cei… ", escreveu a atriz. A palavra em questão utilizada pela loira trata-se de um meme irônico, geralmente usado quando não se acredita em algo.

Para quem não sabe, Luana Piovani acusou Dado Dolabella de agressão em 2008. Na época, os dois viviam uma relação. Assim que o caso envolvendo o ator e Wanessa Camargo veio à tona, a atriz usou as redes sociais para se manifestar sobre o assunto, ressaltando que tudo o que deveria falar, já foi comentado por ela no passado.

"Eu não vou gastar meu latim satisfazendo a tara de vocês. Não vou. Sabe por quê? Porque eu tenho coisas mais importantes para falar. Vocês não estão observando, não? Que as mulheres seguem sendo assassinadas das maneiras mais absurdas, bizarras e grotescas? E as crianças estão nesse balaio sempre, gente. Sempre", declarou a loira, na ocasião.

Luana Piovani deixa comentário sobre vídeo de Wanessa Camargo - Foto: Reprodução / Instagram

O que Wanessa Camargo disse sobre Dado Dolabella?

"Uma das coisas mais difíceis para quem vive uma carreira pública é o que estou prestes a fazer, que é vir aqui dar esclarecimentos ou satisfações sobre a vida privada que deveria caber só a gente, mas muitas vezes isso extrapola e, se a gente não vem [falar], a coisa fica pior.

Eu aprendi nesses quase 25 anos de carreira pública que o silêncio é primordial para que a gente não transforme uma faísca em um incêndio, mas eu também aprendi que o silêncio pode ser um incêndio e eu preciso falar, principalmente quando as coisas começam a ir para um lugar errado e eu tenho visto tanta coisa nos últimos dias que eu senti a necessidade por mim de vir aqui e colocar alguns pontos para vocês que cabe a mim e que é minha responsabilidade e deixar muito claro, muito claro isso: eu não estou aqui defendendo, passando pano para passado de ninguém.

Eu vim aqui para falar de um presente que acabei de viver, de uma cena que eu acabei de viver, então os pontos são: sim, eu e Dado, a gente estava tentando dar certo nesses últimos meses, a gente deixou algo muito privado entre a gente, as pessoas em volta sabiam, publicamente não, porque a gente estava com muitas dúvidas, tentando fazer funcionar e se desse certo a gente viria a público. A gente estava no âmbito particular, mas estávamos juntos.

Segundo ponto, que eu vou repetir e eu falo com toda a clareza disso: não houve nenhum dedo encostado em mim e em terceiro envolveram outras pessoas nessa história, o que eu não acho nada legal, o Allan Souza, que é também meu companheiro no Dança dos Famosos, assim como outros que me deram todo o apoio. Vendo que eu estava muito abalada me levaram até o hotel, me deram suporte emocional e foi apenas isso".

