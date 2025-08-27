CARAS Brasil
Atualidades / Após treta com Dado Dolabella

Wanessa Camargo e Allan Souza Lima: o que dizem os bastidores e a equipe da cantora

Procurada pela CARAS Brasil, equipe de Wanessa Camargo abre o jogo sobre suposto romance da cantora com colega da Dança dos Famosos

Paulo Henrique Lima
por Paulo Henrique Lima
[email protected]

Publicado em 27/08/2025, às 14h09 - Atualizado às 14h13

Wanessa e Allan Souza Lima participam da Dança dos Famosos - Foto: Alexandre Pio/Reprodução/Instagram
Wanessa e Allan Souza Lima participam da Dança dos Famosos - Foto: Alexandre Pio/Reprodução/Instagram

A participação de Wanessa Camargo (42) na Dança dos Famosos ultrapassa as "fronteiras" dos Estúdios Globo. Após ser alvo de uma crise de ciúmes do ex-namorado, o ator Dado Dolabella (45), a cantora agora teria feito a fila andar com um colega de elenco: Allan Souza Lima (39).

Segundo informações do portal Leo Dias, a filha de Zezé Di Camargo (63) e o ex de Rafa Kalimann (32) se aproximaram nas primeiras semanas da competição. Nos bastidores, o clima seria de intimidade. Pessoas da equipe do quadro já teriam notado o suposto envolvimento dos dois.

Diante dos rumores sobre um affair, CARAS Brasil procurou Wanessa Camargo por meio da sua equipe para saber o seu real status amoroso. De forma limitada, a informação sobre uma aproximação com Allan foi negada com um sonoro "não".

A reportagem também tentou contato com Souza, mas não obteve retorno até o fechamento deste texto. Ele está solteiro desde novembro de 2024, quando anunciou o término do relacionamento com a atriz de novelas.

Dado Dolabella tem crise de ciúmes com Wanessa

Na semana passada, Wanessa se viu no olho do furacão ao ser alvo de ciúmes do ex-namorado. Segundo informações da coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, tudo aconteceu durante uma confraternização do elenco da Dança dos Famosos em um bar na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

LEIA TAMBÉM:Astróloga alerta sobre relação de Dado Dolabella e Wanessa Camargo: 'Dinheiro e poder'

Na ocasião, Dado empurrou Luan Pereira (22) após presenciá-lo dançando com Wanessa. A situação teria deixado a ex-BBB envergonhada e nervosa.

O clima pesou após o show de Dolabella, que já foi alvo de denúncias e exposição da atriz Luana Piovani (48) durante o relacionamento que eles tiveram. Nas redes sociais, Wanessa confirmou a crise de ciúmes, mas negou que teria sido agredida por Dado. Já Luan criticou o ator e descartcou interesse amoroso na cantora.

Paulo Henrique Lima

Paulo Henrique Lima é repórter de pautas especiais do Grupo Perfil. Tem passagens por diversos veículos de comunicação na web. É apaixonado por entretenimento e realities.

