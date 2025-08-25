Lexa faz apelo após fãs afirmarem que ela 'perdeu o brilho' com a morte da filha

A cantora Lexa fez um pedido ao notar comentários de fãs afirmando que ela teria 'perdido o brilho' após a morte da filha: 'Não é legal'

[Alerta gatilho: Este texto aborda assunto sensível sobre perda gestacional. Se você estiver passando por um momento difícil, procure apoio profissional ou entre em contato com o CVV (Centro de Valorização da Vida) pelo telefone 188]

A cantora Lexa usou as redes sociais para fazer um breve desabafo a respeito de alguns comentários que tem recebido desde a perda da filha, Sofia. A bebê, fruto de seu relacionamento com o ator Ricardo Vianna, faleceu em fevereiro deste ano, três dias após o nascimento prematuro.

De acordo com Lexa, diversos internautas passaram a apontar que ela teria 'perdido o brilho' após a morte da filha. A artista, então, pediu para que os fãs evitem publicar este tipo de mensagem em suas postagens.

"Gente, eu já tô me sentindo tão linda, tão maravilhosa. Aí resolvi gravar dançando minha música nova, né? Porque eu tenho que divulgar minha música nova. E tem pessoas que insistem em escrever: 'Nossa, desde quando ela perdeu a filha dela, ela não tem mais brilho, ela perdeu o brilho' ", iniciou ela.

" Não façam isso. Não escrevam esse tipo de coisa, não é legal, acaba com a pessoa. Não façam isso, por favor. Não fiquem digitando esse tipo de comentário na publicação. Porque, assim, a gente tenta, entendeu? Seguir a vida. Não é legal, não é de bom tom", completou Lexa, por fim.

Recentemente, a cantora mostrou que Ricardo Vianna fez uma tatuagem para homenagear a filha. No vídeo, ela revelou que o noivo tatuou os pés da bebê em seu abdômen. "E essa tatuagem mais linda do mundo aqui?", disse ela. "O nosso anjinho da guarda", respondeu o ator.

Mudanças no corpo após quadro de pré-eclâmpsia

Recentemente, Lexa abriu o coração ao falar sobre um dos momentos mais difíceis de sua vida pessoal. Em fevereiro deste ano, a artista perdeu a filha, Sofia, três dias após o nascimento da bebê. Antes do parto, a famosa foi diagnosticada com pré-eclâmpsia.

Agora, em entrevista ao jornal 'Extra', Lexa relatou as mudanças corporais após o quadro. "Depois que você tem uma pré-eclâmpsia, o corpo fica diferente. Como muda a pressão do nível arterial, o corpo incha. Já perdi todo o peso que ganhei, mas o corpo não volta a ser como antes", declarou a cantora, que já eliminou 10 kg.

"Passei por uma cesariana. Tenho uma cicatriz, que me dá muito orgulho, por sinal. Mas ali onde passou a ‘faca’ não vai ser do jeito que era. Não estou tão neurótica não, viu? Tô gata, cada dia um passo, tá tudo certo", completou a cantora.

Lexa - Foto: Reprodução / Instagram

Lexa revela se pretende engravidar de novo

Em julho deste ano, a cantora Lexa aproveitou um tempo livre para abrir uma caixinha de perguntas e interagir com os seguidores de suas redes sociais. Dentre os questionamentos, um internauta quis saber se ela pretende engravidar novamente.

"Eis a pergunta que mais recebo. Esse é o maior sonho da minha vida. De ter um colo cheio. Mas para isso eu preciso estar preparada e ter autorização médica. Vou orar muito para esse momento chegar", respondeu a noiva do ator Ricardo Vianna.

