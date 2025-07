Lexa doa enxoval para bebê após morte da filha: 'Acabou de vencer a UTI'

A cantora Lexa revelou que encontrou uma bebê com o nome Sofia para doar todo o enxoval personalizado que tinha preparado para a filha

Lexa decidiu doar todo o enxoval personalizado que preparou para sua filha, Sofia, que morreu três dias após o nascimento. A cantora contou que estava procurando uma bebê com o mesmo nome para presentear com os itens.

"Eu vou postar e apagar assim que eu achar. Falei com pessoas próximas, mas não achei nenhuma bebê Sofia. Tenho muitas coisas personalizadas com o nome da Sofia e gostaria de dar com todo amor do mundo para outra bebê que esteja para nascer, porque a maioria das coisas é RN. São roupinhas de excelente qualidade, alguns produtos, trocador portátil. Por favor, me envie direct. Eu doarei só as personalizadas, mas doarei com o coração cheio de alegria", revelou.

Poucas horas após falar sobre sua decisão, a mulher do ator Ricardo Vianna contou nos Stories do Instagram que encontrou uma bebê com o mesmo nome de sua filha para doar o enxoval. Lexa revelou que a menina que receberá os itens personalizados ficou 60 dias internada na UTI.

"Obrigada pelas mensagens! Já achamos a Sofia que receberá tudo que tenho personalizado. Uma guerreirinha que acabou de vencer a UTI após 60 dias internada. Obrigada Jesus pelos passos de alegria que tenho dado até aqui", escreveu a famosa.

A filha de Lexa e Ricardo Vianna nasceu prematura, com 25 semanas. Ela comunicou a morte da filha com um comovente relato em seu perfil. "Sofia, 02/02 às 15:03. O nosso milagre nasceu! Dia 05/02 minha filha amada nos deixou. Um luto e uma dor que eu nunca tinha visto igual. Vivi os dias mais difíceis da minha vida. Eu senti cada chutinho, eu conversei com a barriga, eu idealizei e sonhei tantas coisas lindas pra gente… foram 25 semanas e 4 dias de uma gestação muito desejada (...)", disse ela.

Confira:

Lexa doa enxoval da filha - Foto: Instagram

Lexa se emociona com mensagem de Padre Marcelo Rossi

A cantora Lexa não segurou a emoção após receber uma mensagem de fé e esperança do Padre Marcelo Rossi durante o programa Domingo Legal, do SBT. Ao encontrar com a artista no palco, o religioso a surpreendeu com um recado. "Você sabe, né? Vai chegar a hora de ter novamente, tá? E vai até o fim", disse ele para a famosa, que abaixou a cabeça e começou a chorar. Confira!