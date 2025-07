Lexa relata mudanças no corpo após quadro de pré-eclâmpsia: 'Não volta'

A cantora Lexa revelou quantos kg emagreceu após a gravidez e comentou o quanto o diagnóstico de pré-eclâmpsia mudou seu corpo

A cantora Lexa abriu o coração ao falar sobre um dos momentos mais difíceis de sua vida pessoal. Em fevereiro deste ano, a artista perdeu a filha, Sofia, três dias após o nascimento da bebê. Antes do parto, a famosa foi diagnosticada com pré-eclâmpsia.

Agora, em entrevista ao jornal 'Extra', Lexa relatou as mudanças corporais após o quadro. " Depois que você tem uma pré-eclâmpsia, o corpo fica diferente. Como muda a pressão do nível arterial, o corpo incha. Já perdi todo o peso que ganhei, mas o corpo não volta a ser como antes ", declarou a cantora, que já eliminou 10 kg.

"Passei por uma cesariana. Tenho uma cicatriz, que me dá muito orgulho, por sinal. Mas ali onde passou a ‘faca’ não vai ser do jeito que era. Não estou tão neurótica não, viu? Tô gata, cada dia um passo, tá tudo certo", completou a cantora.

Em seguida, Lexa falou sobre a possibilidade de alterar algo em seu corpo: " Não tenho vontade de fazer procedimento algum no momento, nem posso. Tenho desejo de ter filhos. Então, depois que eu tiver, eu ajeito tudo que eu quiser. Quando acontecer, eu não vou negar nem fazer a egípcia", explicou ela, por fim.

Vale lembrar que a famosa foi diagnosticada com pré-eclâmpsia em janeiro deste ano, quando precisou ficar internada em uma semi-intensiva. Na época, ela estava grávida de seis meses de Sofia. A bebê, fruto de seu relacionamento com o ator Ricardo Vianna, nasceu prematura no dia 2 de fevereiro, por meio de uma cesárea, e faleceu no dia 5.

A mensagem de Padre Marcelo Rossi para Lexa

A cantora Lexa não segurou a emoção após receber uma mensagem de fé e esperança do Padre Marcelo Rossi durante o programa Domingo Legal, do SBT, no último domingo, 6.

Ao encontrar com a artista no palco, o religioso a surpreendeu com um recado. " Você sabe, né? Vai chegar a hora de ter novamente, tá? E vai até o fim ", disse ele para a famosa, que abaixou a cabeça e começou a chorar.

Depois, Lexa e o Padre Marcelo Rossi cantaram juntos a música Eu Te Levantarei, que fala sobre acolhimento e renascimento: "Eu te levantarei, filho amado, filho querido, restituirei tuas forças, e te atrairei a mim"; confira o vídeo do momento!

