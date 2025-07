Lexa revela tatuagem de Ricardo Vianna com significado especial

A cantora Lexa compartilhou em suas redes sociais que seu noivo, o ator Ricardo Vianna fez uma tatuagem com um significado especial

A cantora Lexa compartilhou em suas redes sociais na tarde deste sábado, 19, que seu noivo, o ator Ricardo Vianna fez uma tatuagem com um significado especial. Em uma publicação nos stories, ela mostrou que ele fez uma homenagem para a filha, Sofia, que morreu três dias após o nascimento.

No vídeo, ela registrou que Ricardo tatuou os pês da bebê em seu abdômen. “E essa tatuagem mais linda do mundo aqui?”, questiona a cantora. “O nosso anjinho da guarda”, responde o ator. Na legenda, Lexa adicionou: “Ele fazendo voz fofinha! Essa tatuagem da Sosô”.

Lexa mostra tatuagem de Ricardo Vianna - Foto: Reprodução/Instagram

O que Lexa fez com os itens personalizados da filha?

Lexa decidiu doar todo o enxoval personalizado que preparou para sua filha, Sofia, que morreu três dias após o nascimento. A cantora contou que estava procurando uma bebê com o mesmo nome para presentear com os itens.

"Eu vou postar e apagar assim que eu achar. Falei com pessoas próximas, mas não achei nenhuma bebê Sofia. Tenho muitas coisas personalizadas com o nome da Sofia e gostaria de dar com todo amor do mundo para outra bebê que esteja para nascer, porque a maioria das coisas é RN. São roupinhas de excelente qualidade, alguns produtos, trocador portátil. Por favor, me envie direct. Eu doarei só as personalizadas, mas doarei com o coração cheio de alegria", revelou.

Poucas horas após anunciar sua decisão, Lexa contou nos Stories de seu perfil que encontrou uma bebê com o mesmo nome de sua filha para doar o enxoval. Segundo a cantora, a menina que receberá os itens personalizados passou cerca de 60 dias internada na UTI.

