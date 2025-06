Leonardo tem crise de riso ao ver boca de repórter: 'Isso é batom?'

Ao ver boca grande e rosada de repórter, Leonardo tem crise de riso e questiona o jornalista; veja o vídeo do momento engraçado

O cantor Leonardo teve uma crise de riso ao ser entrevistado por um repórter durante o Arraiá do Povo, em Sergipe. Ao conversar com o jornalista Erick Ricarte, da TV Aperipê, o sertanejo caiu na gargalhada ao ver a boca do profissional.

Ao ver os lábios grandes e rosados do comunicador, o artista não escondeu ter achado graça e começou a dar risada sem parar. "Isso é batom, amor?", disse Leonardo. "É batom, mas minha boca é assim", explicou o jornalista.

Ainda nas últimas semanas, viralizou um vídeo de Leonardo fazendo um show após beber. Na ocasião, a esposa dele, a influenciadora digital Poliana Rocha, reagiu ao ver o estado do marido e ameaçou ir atrás dele.

Leia também:Leonardo diz que deu uma pausa na bebida após diagnóstico: 'Tive'

Veja o vídeo de Leonardo rindo de boca de repórter:

🚨VEJA: Leonardo tem crise de riso por conta do tamanho da boca de repórter. pic.twitter.com/RTf9dI8j9V — CHOQUEI (@choquei) June 26, 2025

Poliana Rocha opina sobre Leonardo exagerar na bebida

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, abriu o jogo sobre o hábito do sertanejo de beber. Após nos últimos meses viralizar o vídeo dele cambaleando ao deixar a mansão de Zé Felipe e Virginia Fonseca, a mulher do artista foi questionada sobre o assunto.

Em sua rede social, a jornalista abriu uma caixinha de perguntas para conversar com os seguidores enquanto estava fazendo o cabelo no salão de beleza e foi questionada sobre ficar brava quando Leonardo exagera no álcool. Poliana Rocha então foi sincera e falou o que pensa sobre o assunto.