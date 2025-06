Leonardo diz que deu uma pausa na bebida após diagnóstico: 'Tive'

O cantor Leonardo fez um desabafo sobre sua saúde durante uma apresentação realizada no último domingo, 22. Veja o que ele disse!

O cantor Leonardo fez um desabafo sobre sua saúde durante um show realizado no último domingo, 22. Ele contou que precisou ficar alguns dias sem consumir bebida alcoólica após ser diagnosticado com gastrite, mas, segundo o próprio artista, a pausa durou pouco.

Durante uma interação com os fãs, ele quis saber: “Quem está bebendo levanta a mão para cima que eu quero ver?”, falou Leonardo. “Todo mundo, nunca vi isso não, uai. Não tem ninguém que está sem beber não?”, se surpreendeu.

Em seguida, o marido de Poliana Rocha contou que precisou dar uma pausa na bebida: “ Só eu, graças a Deus [sem bebida alcoólica]. Só eu não estou bebendo hoje porque tive uma gastrite”, revelou o artista, que disse já estar medicado. “Mas já tomei remédio e já estou bebendo. Porr* de gastrite! Eu vou parar de beber por causa de gastrite? Né não, gente”, brincou.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Êh Goiânia! (@ehgoiania)

O que é gastrite?

Recentemente, a CARAS Brasil conversou com a médica nutróloga Cibele Spinelli, que esclareceu os riscos e sintomas da gastrite, uma doença comum, mas que requer atenção. "A gastrite é uma inflamação da mucosa do estômago e pode ser causada por diversos fatores. A principal causa no mundo é a infecção pela bactéria Helicobacter pylori, mas o uso prolongado de anti-inflamatórios, o consumo excessivo de álcool, estresse crônico e doenças autoimunes também estão entre os fatores desencadeantes", explicou.

Segundo ela, nem sempre os sintomas são evidentes. “Nem sempre a dor no estômago está associada. Muitas vezes a gastrite é assintomática ou provoca sintomas leves, como dor na parte superior do abdome (epigástrica). No entanto, mesmo sem sintomas intensos, ela pode estar associada a alterações importantes na mucosa do estômago", afirmou a profissional.

Leia também: Leonardo revela detalhes das personalidades das netas Maria Alice e Maria Flor