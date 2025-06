Famosos se mobilizam após brasileira desaparecer em vulcão na Indonésia

Eliana, Tatá Werneck, Babu Santana e outros famosos se manifestaram a respeito do resgate de brasileira desaparecida em vulcão

O nome de Juliana Marins ficou entre os assuntos mais comentados da web no último fim de semana após a jovem, de 26 anos, desaparecer na Indonésia. A brasileira caiu de uma altura de 300 metros enquanto realizava uma trilha no vulcão Rinjani, na ilha de Lombok.

Desde seu desaparecimento, a família tem pressionado autoridades e está em busca de conseguir reforço para encontrar Juliana. Diversos famosos também se mobilizaram com o caso e usaram as redes sociais para ajudarem na divulgação, além de pedirem por mais agilidade no resgate.

A apresentadora Eliana compartilhou em seu perfil oficial um apelo por ajuda: " Sigam e repassem. Ela e sua família precisam de nós. São mais de 50 horas aguardando o resgate ", diz a postagem. Tata Werneck também publicou o caso e pediu para que os seguidores postassem a informação.

" Vamos fazer esse barulho, vamos postar para conseguir esse resgate para a Juliana ", escreveu a atriz e apresentadora. " O governo brasileiro precisa agir com urgência. O Itamaraty precisa cumprir seu dever ", reforçou o ator Babu Santana. " Juliana precisa ser resgatada com vida. O tempo está passando e o perigo é real ", disse o ator Douglas Silva.

Eliana se mobiliza por buscas a jovem desaparecida

O desaparecimento de Juliana Marins

A brasileira Juliana Marins desapareceu na última sexta-feira, 20. Durante o trajeto da trilha, ela se desequilibrou e caiu em uma encosta. De acordo com familiares e amigos da jovem, ela está ferida e em uma área de difícil acesso.

Na manhã desta segunda-feira, 23, a família de Juliana informou que o resgate foi novamente interrompido. "Às 16h do horário local [5h em Brasília], o resgate foi interrompido por condições climáticas. Mas antes já havia sido dito que eles parariam ao entardecer por não operarem à noite", informou o perfil criado por parentes para compartilhar informações.

"Um dia inteiro e eles avançaram apenas 250 metros abaixo, faltavam 350 metros para chegar na Juliana e eles recuaram. Mais uma vez! Mais um dia! Nós precisamos de ajuda, nós precisamos que o resgate chegue até Juliana com urgência!", completou a família.

