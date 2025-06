Juliana Marins: Famosos lamentam morte de brasileira que caiu em vulcão na Indonésia

Famosos lamentaram a morte da jovem Juliana Marins, de 26 anos, que foi encontrada sem vida nesta terça-feira, 24 na Indonésia

A jovem Juliana Marins, de 26 anos, foi encontrada morta nesta terça-feira no Monte Rinjani, na ilha de Lombok, na Indonésia. Ela caiu de um altura de 300 metros e ficou presa por quatro dias em uma encosta de difícil acesso, sem água, comida ou abrigo. Após a divulgação da triste notícia pelos familiares, famosos lamentaram a partida da brasileira.

"Sinto muito, sinto muito mesmo. Aos prantos aqui", lamentou Tatá Werneck. "Envio do fundo do meu coração todas as minhas orações para que a passagem da Ju para o outro plano seja feita com todo o amparo da espiritualidade", escreveu Luana Xavier. Carol Peixinho comentou: "Muito triste! Que Deus conforte toda a família". "Que tristeza ! Acabou com meu dia", lamentou Romana Novais

Outros internautas também lamentaram a perda. "Só para deixar claro: ela não morreu, a equipe da Indonésia deixou morrer. Se tivessem feito isso no primeiro dia ela estaria viva", disse uma. "Eu tinha um pouquinho de esperança, mas se imaginar que ela estava a tanto tempo exposta ao clima e tudo mais, senti desespero. Que Deus o tenha na glória e conforte os corações enlutados", falou outra. "Todos nós tínhamos uma esperança! Que Deus possa confortar o coração de toda a família!!", ressalto mais uma.

O anúncio da morte de Juliana Marins

A notícia foi compartilhada por meio de um comunicado nas redes sociais. “Hoje, a equipe de resgate conseguiu chegar até o local onde Juliana Marins estava. Com imensa tristeza, informamos que ela não resistiu. Seguimos muito gratos por todas as orações, mensagens de carinho e apoio que temos recebido”, diz o texto.

Vale lembrar que a jovem estava fazendo uma trilha no vulcão Rinjani, na ilha de Lombok, quando tropeçou e acabou caindo. Segundo a família, ela estava "escorregando" pelo penhasco e desamparada por mais de 70 horas até então.

