João Vicente conta que tentou engatar romance com Sandy após o divórcio dela

O ator João Vicente de Castro revela que demonstrou interesse pela cantora Sandy após o fim do casamento dela com o músico Lucas Lima, em 2023

Nesta quinta-feira, 26, o ator João Vicente de Castro, de 42 anos, confessou que demostrou interesse amoroso pela cantora Sandy, também de 42, após ela ter anunciado o fim do casamento com o músico Lucas Lima, em setembro de 2023 . Atualmente, a artista namora o médico Pedro Andrade.

Durante o Não Importa, quadro do Porta dos Fundos, João relembrou o dia em que Sandy assumiu o namoro publicamente ao prestigiar o seu show de comédia, No Céu da Língua, ao lado do amado: "Muito bonito ele, um homenzarrão", disse sobre o novo namorado da cantora.

E relembrou quando descobriu o fim do casamento de Sandy e Lucas Lima: “Uma vez, eu estava um pouco alto. Quando saiu a separação em algum portal, mandei, sei lá, ‘turu turu turu aqui dentro’. Eu gostava muito dela. Mandei a letra da pessoa para a pessoa. Agora que ela tem namorado, eu jamais faria isso. Mas eu fiz”, disse João, que está no ar em Vale Tudo, da TV Globo.

“Sempre gostei muito da Sandy. Ela é bonita, ela é calma, ela traz paz. Sandy traria paz para minha existência, não é? Numa fazenda. Eu acho que a gente estaria com as crianças, uns filhos meus, criando andaluz [uma raça de cavalo] e fazendo um churrasco fogo de chão. Ela tem um carisma louco, canta bem, é afinada. ‘Sandy é afinadíssima!’, diria Caetano Veloso”, completou.

Fernanda Paes Leme revela motivo do término com João Vicente de Castro

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme surpreendeu ao revelar o motivo do fim do namoro com João Vicente de Castro. O ator, inclusive, disse que eles tinham um relacionamento secreto, que não contaram para ninguém:

“Namoro real, oficial, não teve. Teve um caso constante, do qual uns amigos próximos não sabiam. A gente estava com uns amigos num apartamento em São Paulo, e aí nos destacamos desses amigos com uma desculpa esfarrapada que íamos num show. A gente acabou num casa de sertanejo. Só eu e ela. Então, foi uma liberdade. A gente só ficou namorando, de mão dada, sentado no colo”, disse ao site Hugo Gloss. Veja!

Leia também: Sandy mostra fotos raras do filho com Lucas Lima no aniversário dele