Sandy mostra fotos raras do filho com Lucas Lima no aniversário dele

A cantora Sandy se declara ao filho Theo, que completa 11 anos nesta terça-feira, 24, fruto do antigo relacionamento dela com o músico Lucas Lima

Nesta terça-feira, 24, a cantora Sandy veio, por meio de seu perfil no Instagram, celebrar o aniversário de 11 anos do filho Theo, fruto de seu antigo relacionamento com o músico Lucas Lima . Sem mostrar o rosto do menino, que vive longe dos holofotes, a matriarca da família apareceu abraçada ao menino, e na outra imagem, ele surgiu brincando com um gato.

"Hoje é aniversário do maior amor da minha vida. São 11 anos de muito amor, muitos desafios e dúvidas (filho deveria vir com manual), muitas alegrias, descobertas, sonhos, realizações, frustrações, lágrimas de preocupação, de tristeza, de emoção, de culpa, de orgulho, de êxtase, de gratidão… São tantos tipos de emoção. Criar filho e vê-lo se desenvolver é como ver todo um universo em expansão. É assistir de perto o milagre da vida. E é a coisa mais linda que pode existir na minha", começou na legenda da publicação.

E continuou: "Feliz 11, meu pequeno gigante! Que tudo que te espera nesse mundo seja pra te transformar num cara massa, realizado, confiante, saudável – física, mental e emocionalmente. Te amo com cada pedacinho meu", concluiu.

Lucas Lima exibe fotos raras no aniversário de 11 anos do filho

Mais cedo, o pai de Theo, Lucas Lima usou as suas redes sociais para celebrar o aniversário do menino. Na publicação, ele reuniu uma série de fotos ao lado do herdeiro e dedicou uma homenagem a ele.

"Todo mundo diz: "passa rápido, né?". Eu não acho. E graças a Deus. Eu encho o pulmão de cada segundo de vida do lado desse guri. Todo dia ele me dá uma alegria que chega a virar cicatriz de tão intensa e imensa que é", disse no começo do texto. Veja na íntegra!

