É oficial! Sandy assume namoro com Pedro Andrade em rara aparição em público

A cantora Sandy e o médico Pedro Andrade fazem a primeira aparição juntos em um evento e são fotografados de mãos dadas

A cantora Sandy assumiu o namoro com o médico Pedro Andrade. Na noite deste sábado, 24, os dois fizeram a primeira aparição juntos em um evento desde o início dos rumores sobre o romance.

Sandy e Pedro foram fotografados pelos paparazzi ao irem em uma sessão da peça O Céu da Língua, de Gregório Duvivier, em São Paulo. Eles chegaram ao local juntos e foram vistos de mãos dadas. A estrela chamou a atenção com um look vermelho enquanto o amado usava um modelito preto básico.

Vale lembrar que os rumores sobre o novo relacionamento de Sandy começaram em meados de 2024. Porém, os dois não se pronunciaram oficialmente sobre o romance até o momento. Fotos deles juntos em viagens e até no carnaval circularam pela internet nos últimos meses, mas eles sempre discretos com o relacionamento e ainda não compartilharam fotos juntos nas redes sociais.

Recentemente, a cantora até comentou sobre as especulações envolvendo o médico. Ela manteve o seu lado discreto e contou que fica surpresa com a especulação sobre sua vida fora dos palcos. “Cara, me espanta um pouco o volume de coisas, porque é muito, é muito grande, é muita fofoca, muita especulação. Mas, na minha vida, sempre foi assim”, disse ela no site Quem.

Sandy assume namoro com Pedro Andrade - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News

Quem é Pedro Andrade?

Pedro Andrade é médico formado pela Universidade de São Paulo e faz o doutorado em Genômica na USP. Além disso, ele tem pós-graduação em nutrologia, endocrinologia e medicina preventiva. Com tudo isso em seu currículo, o profissional atende seus pacientes em um consultório em São Paulo.

Em 2024, a consulta com Pedro Andrade gira em torno de R$ 3.500 e a agenda estava lotada por meses. A intenção do tratamento oferecido por ele é ter uma visão ampla da vida do paciente, incluindo a saúde física, mental e emocional.

Quando Sandy se separou de Lucas Lima?

Sandy anunciou o fim do casamento com o ex-marido, o cantor e músico Lucas Lima, em setembro de 2023. Os dois anunciaram o fim do casamento no dia 25 de setembro de 2023, após 15 anos de união e 24 anos de relacionamento. Eles são pais de um menino, Theo, de 10 anos.

No anúncio da separação, eles escreveram: "Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos. Não teve briga, mágoa, traumas… a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita. A família que a gente construiu é pra sempre. E o nosso amor também. E a gente sabe que é pedir demais, mas vamos pedir mesmo assim: por favor, respeitem nosso momento, nossa família. A gente tem um filho lindo de 9 anos que precisa de todo nosso amor e cuidado. Precisamos que esse momento tão íntimo, difícil e particular seja vivido com a mesma discrição com que a gente viveu nosso relacionamento tão feliz, tão bem-sucedido. Obrigado pela compreensão e pelos pensamentos positivos que a gente sabe que vai receber de quem gosta da gente. Vai demorar um pouquinho, mas vai ficar tudo bem".