Fernanda Paes Leme revela motivo do término com João Vicente de Castro

Fernanda Paes Leme surpreende ao contar detalhes de quando viveu namoro secreto com João Vicente de Castro e o que levou ao fim do relacionamento

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme surpreendeu ao revelar o motivo do fim do namoro com o ator João Vicente de Castro. Os dois viveram um breve relacionamento às escondidas há alguns anos e se separaram de forma repentina. Isso aconteceu quando ele se apaixonou por outra pessoa!

João Vicente disse que eles tinham um relacionamento secreto, que não contaram para ninguém. “Namoro real, oficial, não teve. Teve um caso constante, do qual uns amigos próximos não sabiam. A gente estava com uns amigos num apartamento em São Paulo, e aí nos destacamos desses amigos com uma desculpa esfarrapada que íamos num show. A gente acabou num casa de sertanejo. Só eu e ela. Então, foi uma liberdade. A gente só ficou namorando, de mão dada, sentado no colo”, disse ele ao site Hugo Gloss.

Então, Fernanda relembrou o fim do relacionamento quando ele se apaixonou por outra pessoa. “A gente não contava para os amigos, porque a gente gostava de viver isso secretamente, e não era uma decisão dele ou só minha. A nossa vibe era essa. Até que, claramente, como sempre acontece, não é todo mundo que está na mesma página, né? Sempre tem um que começa a gostar um pouquinho mais. Aí eu acho que a gente estava escalando para de repente, talvez, virar um relacionamento. E aí, ele pegou um voo [com uma pessoa]”, disse ela.

A partir daí, os dois se afastaram após Fernanda vê-lo junto com a nova pessoa em um evento. “Eu falei o nome da pessoa, falei: ‘Ah, você está com fulana aqui’. Aí ele travou e ninguém sabia. Nem o melhor amigo dele sabia ainda, ele não tinha contado para ninguém. Eu fiquei um pouco chateada, mas o João sempre teve uma responsabilidade emocional. Aí ele foi super sincero comigo e a gente ficou um tempo sem se falar para eu digerir tudo. E aí a gente voltou como grandes amigos e eu peguei todos os amigos dele depois. Foi ótimo”, declarou.

O fim de Fernanda Paes Leme com o pai da filha

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme relembrou a decisão de se separara do ex-marido, o empresário Victor Sampaio, antes da filha, Pilar, completar um ano de idade. Em participação no ‘Desculpa Alguma Coisa’, de Tati Bernardi, ela contou que já sabia que queria se separar, mas também sofreu com a decisão.

"Foi doloroso por a gente saber que queria que tivesse dado certo, viu que não tinha dado - que tinha dado durante quatro anos. Para mim foi muito errado o meu término. Eu elaborei muito ele, tanto na análise quanto sozinha, e com ele. Eu acredito que talvez, do lado dele, tenha tido, depois, um pouco mais de ‘calma, deixa eu ver eu estou direitinho’, mas eu acho que eu desde o início sabia que não queria mais”, afirmou ela.

Então, ela refletiu sobre construir uma relação diferente com o ex em prol da filha. "Deu certo por um bom tempo a minha relação com o Vitor, e hoje vai continuar dando certo mas em outra configuração. Então esta tudo bem a gente tem amor, tem respeito, uma filha linda, que faz com que a gente permaneça unidos. E tenho certeza de que eu vou chegar em um lugar em que vai ser muito amiga e conviver todo mundo”, afirmou ela.

Leia também: Victor Sampaio presta homenagem a Fernanda Paes Leme após anúncio de separação