João Silva reage após ser elogiado por Patrícia Abravanel: ‘Orgulho inexplicável’

João Silva não escondeu a felicidade ao receber uma mensagem carinhosa de Patricia Abravanel neste domingo, 21. A apresentadora compartilhou nos Stories uma foto ao lado do filho do Faustão e não poupou elogios ao rapaz.

“Ele é carisma, talento, personalidade e muito mais! Cada dia mais fã do João Silva”, escreveu a filha de Silvio Santos (1930-2024).

Assim que viu a postagem, João repostou o registro em seu perfil e falou sobre a felicidade de ser elogiado por uma de suas referências na profissão. “Receber elogio de uma das minhas maiores referências na profissão e chefe é uma alegria e orgulho inexplicável”, escreveu ele.

Vale lembrar que João Silva comanda o Programa do João no SBT. Alguns dias antes da estreia, o apresentador reuniu a imprensa para falar sobre a atração e respondeu se fica incomodado com o rótulo de ‘filho de Faustão’. “De forma alguma. Eu acho que é o maior orgulho. Todo mundo fala desse termo ‘nepobaby’, mas eu acho ótimo. Claro que as pessoas levam a palavra para o pejorativo, mas eu enxergo como motivo de orgulho”, afirmou.

“Imagina desde criança você sair na rua e as pessoas falarem o quanto gostam do seu pai, admiram ele, é maravilhoso! Na escola, as pessoas tinham curiosidade sobre o meu pai. Eu sempre achei lindo, maravilho. Eu não me importo de forma alguma, mesmo sendo o apresentador João Silva, o filho do Faustão tem que ser para o resto da vida. É valorizar isso, tive a oportunidade e o privilégio de entrar na televisão e trabalhar com ele [na Band] por ser filho. É maravilhoso. Tem que aproveitar e fazer o que ama”, completou.

Confira:

Patricia Abravanel mostra fotos de viagem a Londres com a família

A apresentadora Patricia Abravanel mostrou em sua rede social que foi para Londres, na Inglaterra, com sua família. Nos últimos dias, a famosa fez um álbum dos registros que tiraram por lá e encantou ao surgir curtindo com o marido, Fábio Faria, e os três filhos, Pedro, Jane e Senor, o território britânico.

Como o primogênito e o esposo amam tênis, a comunicadora e os outros herdeiros acompanharam os dois em um torneio de tênis muito importante, o Wimbledon. Além de prestigiarem o evento esportivo, eles passearam pela cidade e viram os pontos turísticos. Confira!

