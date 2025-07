Incomoda? João Silva abre o jogo sobre ser rotulado de 'filho do Faustão'

O apresentador João Silva, que vai estrear um programa no SBT, revelou se fica incomodado com rótulo de filho do apresentador Faustão

João Silva estreia no dia 9 de agosto o Programa do João, agora no SBT, e durante a coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 31, para falar sobre a atração, ele revelou se fica incomodado com o rótulo de 'filho de Faustão'.

Bastante sincero, o apresentador confessou que sente orgulho. "De forma alguma. Eu acho que é o maior orgulho. Todo mundo fala desse termo 'nepobaby', mas eu acho ótimo. Claro que as pessoas levam a palavra para o pejorativo, mas eu enxergo como motivo de orgulho", afirmou.

"Imagina desde criança você sair na rua e as pessoas falarem o quanto gostam do seu pai, admiram ele, é maravilhoso! Na escola, as pessoas tinham curiosidade sobre o meu pai. Eu sempre achei lindo, maravilho", acrescentou.

"Eu não me importo de forma alguma, mesmo sendo o apresentador João Silva, o filho do Faustão tem que ser para o resto da vida. É valorizar isso, tive a oportunidade e o privilégio de entrar na televisão e trabalhar com ele [na Band] por ser filho. É maravilhoso. Tem que aproveitar e fazer o que ama."

Conquistar o espaço

Apesar de não se incomodar com o rótulo, João Silva afirmou que não quer ser apenas o filho do Faustão, mas também quer se destacar como apresentador. "Eu tenho muito orgulho do meu pai. E não tem aquela coisa de 'eu quero ser o apresentador João Silva'. Eu quero ser o apresentador João Silva, filho do Faustão. Para sempre! Quanto mais eu puder levar a história dele para as próximas gerações, melhor", afirmou.

"Eu acho que a minha personalidade é muito diferente da dele. Ele é um cara mais do humor expansivo e fora que ele é um ídolo, eu sou um cara que tô aqui aprendendo. Eu sou um cara que vou conquistar através do trabalho, do carinho, de estar cada vez mais colado com a produção, tendo ideias", acrescentou.

João Silva ainda contou uma coisa que aprendeu com Faustão e que leva em conta quando pensa em seu programa. "Ser cúmplice da audiência. A pergunta que eu faço para o convidado, o convidado que eu trago, para o meu programa é pensando em quem me assiste. Eu acho que isso é mais importante. Simplificar cada vez mais a comunicação, o mais simples possível", refletiu.

O apresentador também falou sobre a cobrança para seu programa ser um sucesso. "Eu quero que a gente tenha uma boa audiência no Ibope, além disso, também quero abrir o Instagram no dia seguinte e ver um corte com 10 milhões de visualizações, quero os colegas da imprensa comentando, repercutindo. É uma mistura de vários fatores. É um programa novo, a audiência tem que ser medida de um jeito novo também"

