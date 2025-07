Patricia Abravanel mostra fotos de viagem a Londres com a família

Realizando sonho do filho, Patricia Abravanel viaja para Londres e marca presença em evento de tênis com a família; veja as fotos

A apresentadora Patricia Abravanel mostrou em sua rede social que foi para Londres, na Inglaterra, com sua família. Nos últimos dias, a famosa fez um álbum dos registros que tiraram por lá e encantou ao surgir curtindo com o marido, Fábio Faria, e os três filhos, Pedro, Jane e Senor, o território britânico.

Como o primogênito e o esposo amam tênis, a comunicadora e os outros herdeiros acompanharam os dois em um torneio de tênis muito importante, o Wimbledon. Além de prestigiarem o evento esportivo, eles passearam pela cidade e viram os pontos turísticos.

"Wimbledon é considerado o torneio mais especial e sagrado do circuito profissional de tênis. Para a maioria dos tenistas, ele representa o auge da carreira, um sonho de infância e o lugar onde as maiores lendas se consagram. Pedro e Fábio Faria são apaixonados por tennis. Eu nunca imaginei que iria gostar de acompanhar esse esporte, mas os sonhos dos nossos filhos acabam sendo os nossos e viver essa experiência em família foi inesquecível! Obrigada Deus por infinitamente mais, amor que constrange, amor que transborda. Obrigada Jesus", contou a herdeira de Silvio Santos sobre a experiência.

Ainda nas últimas semanas, Patricia Abravanel mostrou que foi com os filhos para o Rio Grande do Norte curtir uma festa junina com a família do marido. Fábio Faria nasceu no estado.

Filho de Patricia Abravanel tem festão com tema original

O filho de Patricia Abravanel, Senor Abravanel Faria, completou seis anos e ganhou uma grande festa para comemorar com amigos e família. Em sua rede social, a apresentadora postou alguns registros do evento e encantou ao exibir o caçula se divertindo com as atrações da comemoração.

Autêntico, o herdeiro mais novo da famosa escolheu mais uma vez o tema de Ciência para sua festa. Pensando nisso, além da deocoração inspirada em laboratórios, Patricia Abravanel mostrou que chamou cientistas para fazerem brincadeiras com os convidados. Veja as fotos do evento aqui!