A cara da mãe? Filha de Patricia Abravanel surge gigante em foto com a famosa

Ela cresceu! Filha de Patricia Abravanel surge muito aparecida com a apresentadora e alta; veja como Jane Abravanel está

A apresentadora Patricia Abravanel compartilhou novas fotos da viagem que está fazendo com a família na Europa. Nesta quarta-feira, 23, a comunicadora do SBT postou clique ao lado de sua filha do meio, Jane Abravanel Faria, de sete anos, e chamou a atenção.

Muito parecida com a mãe, a herdeira apareceu quase do tamanho da famosa. Além de publicar o registro apenas com a menina, Patricia ainda postou uma outra foto ao lado do marido, Fábio Faria, e dos outros dois filhos, o mais velho Pedro e o mais Senor.

Ainda nos últimos dias, a apresentadora fez um álbum com várias fotos de sua família e das irmãs comemorando o aniversário de Íris Abravanel durante a viagem. Antes disso, ela mostrou cliques com o marido e os filhos em Londres, na Inglaterra.

Filho de Patricia Abravanel tem festão com tema original

O filho de Patricia Abravanel, Senor Abravanel Faria, completou seis anos e ganhou uma grande festa para comemorar com amigos e família. Em sua rede social, a apresentadora postou alguns registros do evento e encantou ao exibir o caçula se divertindo com as atrações da comemoração.

Autêntico, o herdeiro mais novo da famosa escolheu mais uma vez o tema de Ciência para sua festa. Pensando nisso, além da deocoração inspirada em laboratórios, Patricia Abravanel mostrou que chamou cientistas para fazerem brincadeiras com os convidados. Veja as fotos do evento aqui!