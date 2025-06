Jessie J comove com desabafo em show antes de cirurgia contra câncer: 'Não fazem ideia'

Após anunciar câncer, Jessie J emociona fãs em show ao anunciar pausa na carreira; apresentação em Londres foi a última antes do tratamento

Após revelar que foi diagnosticada com câncer de mama em estágio inicial, a cantora britânica Jessie J emocionou o público durante um show em Londres, neste domingo, 15, ao anunciar que aquela seria sua última apresentação antes de uma pausa na carreira para tratar a doença.

"Este show é meu último show antes de eu ir vencer o câncer de mama. Isso é tão especial para mim, vocês não fazem ideia", ela iniciou. "Me sinto tão orgulhosa de ser do Reino Unido, para ser honesta, nós dizemos o que sentimos. Este ser meu último show antes da cirurgia e todo o resto necessário é muito precioso", continuou.

"Sou tão grata por essa vida, por vocês, pela minha carreira, meu filho, meu parceiro, meus pais, minha família, minha banda, minha equipe, meu povo. Somos tão sortudos, temos tanta coisa pra viver, tanta alegria", continuou a cantora, antes de cantar "Living My Best Life".

Na sequência, ela confessou que a canção, lançada antes de saber da doença, acabou ganhando um novo significado para ela. "Vamos trazer energia boa para esse lugar, porque sei que não sou a única pessoa passando por algo assim aqui agora".

"Esse é meu último show antes de eu ir vencer o câncer de mama" - Jessie J logo após a performance de "No Secrets" no Capital FM Summertime Ball

Quando Jessie J revelou diagnóstico de câncer?

No início de junho, ela contou que decidiu dividir a notícia com os fãs antes que o assunto fosse divulgado pela mídia. "Antes do segredo vazar: eu fui diagnosticada com câncer de mama em estágio inicial. Estou enfatizando o termo 'estágio inicial'. Câncer é uma droga, de qualquer forma, mas estou me segurando no termo 'estágio inicial'. Tenho entrado e saído de testes durante esse período", disse a artista na publicação.

"Não era algo que planejei, mas vou manter meus peitos. Sei que a imprensa vai dizer muitas coisas, mas... (...). É uma forma dramática de fazer uma cirurgia para colocar silicone. Eu vou desaparecer por um tempo, depois do Summertime Ball [festival na Inglaterra], pra passar pela cirurgia. E eu vou voltar com peitões e mais música", explicou ela sobre a pausa na carreira.