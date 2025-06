Psicanalista aponta como Jessie J pode cuidar da saúde mental em meio a diagnóstico: 'Essencial'

Jessie J falou sobre o diagnóstico de câncer de mama e o impacto em sua saúde mental; entenda a seguir como cantora pode cuidar da mente

Jessie J (37) emocionou fãs ao redor do mundo ao anunciar o diagnóstico de câncer de mama em estágio inicial. A cantora britânica contou que, ao descobrir a doença, passou por uma crise de pânico, o que acende um alerta em relação aos cuidados com a saúde mental em meio ao tratamento contra o quadro.

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicanalista e psicóloga Fabiana Guntovitch explica que os cuidados com a saúde mental para pacientes oncológicos, como Jessie J , são essenciais. A especialista em comportamento diz que tratar a mente pode trazer benefícios ao longo do processo.

"Cuidar da saúde mental é reconhecer que o sofrimento faz parte do processo e que ele merece espaço e escuta. O paciente pode se beneficiar muito do acompanhamento psicoterapêutico, onde possa elaborar suas angústias e reconstruir narrativas de sentido", aponta.

"Também é essencial manter laços afetivos, se permitir ser cuidado, e buscar formas, ainda que pequenas, de se reconectar com a vida. A esperança não está apenas no protocolo médico, mas também no gesto de quem segura sua mão, na palavra que conforta, na fé que sustenta."

Guntovitch explica que a presença do coletivo pode se tornar tão terapêutica quanto qualquer remédio, e também ressalta a importância de manter a rotina na medida do possível. "A doença precisa ocupar um espaço limitado na vida da pessoa, como parte do que ela está vivendo neste momento, e não passar a significar quem ela é."

"Neste sentido, na medida do possível, é importante que a pessoa mantenha pelo menos parte da rotina que ela mantinha antes da doença, como cuidar do corpo, dos filhos, trabalhar, ir a um parque, um cinema, quando o bem estar físico permitir", completa.

No Brasil, por exemplo, o Ministério da Saúde e o INCA (Instituto Nacional de Câncer) oferecem programas e ações para o cuidado com a saúde mental de mulheres com câncer de mama. As ações são integradas aos esforços de controle da doença e incluem acolhimento, escuta ativa, educação em saúde e apoio psicossocial.

O impacto do câncer de mama no mundo

O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum em mulheres globalmente, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). É a principal causa de morte por câncer entre as mulheres e a quarta causa mais comum de morte por câncer em geral, com uma projeção de aumento significativo até 2050, caso não haja ações de prevenção e tratamento mais eficazes.

Apesar disso, caso seja descoberta em estágios iniciais e siga o tratamento indicado, existem grandes chances de cura. Por isso, a OMS e outras organizações recomendam a realização de exames de rastreamento, como a mamografia, em mulheres com idade entre 50 e 69 anos, como forma de detectar precocemente a doença, segundo a Biblioteca Virtual em Saúde.

QUEM É JESSIE J?

Jessica Ellen Cornish, mundialmente conhecida como Jessie J, é uma cantora e compositora britânica. Antes de alcançar a fama, Jessie já havia ganho notoriedade na indústria da música por escrever canções de sucesso para artistas como Miley Cyrus, Rihanna, Justin Timberlake e Chris Brown. Em 2011, ela explodiu nas paradas musicais ao lançar a canção Price Tag.

