Jéssica Ellen explica decisão de não mostrar o filho publicamente: 'Entendi'

Discreta, a atriz Jéssica Ellen, mãe do pequeno Máli Dayó, de 2 anos, contou por que decidiu não expor o filho nas redes sociais

A atriz Jéssica Ellen abriu o jogo ao falar sobre a decisão de não expor o filho, Máli Dayó, de 2 anos, fruto da antiga união com o ator Dan Ferreira, nas redes sociais. Desde que deu à luz, a artista compartilha apenas raríssimos registros do menino, sem mostrar o rostinho. Para celebrar datas especiais, ela publica somente fotos de quando ainda estava grávida.

Em participação no programa 'Encontro com Patrícia Poeta', da TV Globo, Jéssica explicou por que decidiu não revelar a identidade do herdeiro ao público. De acordo com a estrela, ela precisou lidar com a exposição ainda muito nova e, por isso, prefere preservar a privacidade do menino.

"Comecei a ter relação com arte desde muito nova. Com 19, que fiz minha primeira novela, tive que lidar com exposição e entender o que seria tudo isso. Desde Malhação, quando entendi que teria que lidar com isso, fui construindo minha privacidade, esse lugar mais reservado, que é algo que mantenho desde então ", declarou.

" Com meu filho não seria diferente, justamente por ele ser um bebê. Eu sou só mãe dele, são dimensões que ele vai entender ao longo da vida ", continuou a atriz, ressaltou que, caso Mali queira aparecer publicamente algum dia, ela respeitará a escolha do filho. " Se em algum momento for desejo dele, isso vai ser respeitado. Mas, enquanto mãe, eu prefiro só privar pela segurança dele ", concluiu Jéssica Ellen.

Jéssica Ellen com o filho, Máli - Foto: Reprodução / Instagram

Jéssica Ellen com o filho, Máli - Foto: Reprodução / Instagram

A transformação de Jéssica Ellen com a chegada da maternidade

A atriz Jéssica Ellen (32), protagonista de Volta por Cima, fala com carinho da novela de Claudia Souto, que chegou ao fim no dia 26 de abril. Na trama, ela deu vida à jovem batalhadora Madalena, que teve que adiar seus sonhos pessoais para ajudar no sustento da família e que caiu no gosto do público.

Em abril deste ano, durante abertura das gravações do folhetim, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, com a participação da CARAS Brasil, a artista também refletiu sobre maternidade, onde entrega seus maiores desafios e aprendizados. Mãe de Máli Dayo (2), fruto do antigo relacionamento com o ator Dan Ferreira (33), Jéssica garante que a maternidade a transformou por completo.

"Em muitos níveis, sabe? Sempre fui uma pessoa muito sensível e muito dedicada a tudo que faço. E a maternidade era uma escolha desde muito nova. Minha mãe e minhas tias falam que eu falava que ia ser mãe com 30 anos, que ia muito com 30 anos. Quando você é criança, 30 anos é tipo uau! E agora tenho 30 anos (...) Meu Deus, tanta coisa para fazer ainda (risos). E aí, engravidei com 29 para 30, e pari com 30 anos", relata; confira o bate-papo completo com Jéssica Ellen!

Leia também: Luan Santana, Sandy e mais: famosos que decidiram não mostrar o rosto dos filhos