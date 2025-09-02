Isis Valverde se hospeda em hotel luxuoso na Itália

A atriz Isis Valverde e o empresário Buaiz, se hospedam em hotel glamuroso na Itália, onde estrelas como Julia Roberts já aproveitaram as diárias

A atriz Isis Valverde acompanhada de seu marido, o empresário Marcus Buaiz, escolheram aproveitar o verão italiano com muito luxo no Hotel Cipriani. A artista viajou para o território europeu para comparecer ao Festival Internacional de Cinema de Veneza, na Itália, que se encerra no próximo sábado, 6.

O hotel tem recepcionado grandes nomes do cinema internacional durante o período da mostra, como George Clooney, Julia Roberts, Adam Sandler, entre outros famosos.

Sobre o Hotel Cipriani

O Hotel Cipriani fica localizado em Veneza, na Itália, e o conforto não é à toa, o hotel é avaliado em 5 estrelas. No site oficial do local, o hóspede é convencido rapidamente: “Seja bem-vindo a um lugar onde qualidades como elegância, cortesia e encanto são mais do que uma mera fantasia”.

A propriedade proporciona apartamentos contemporâneos e suítes históricas do século XV. Além disso, o local italiano ainda conta com um spa que promete oferecer “jornadas sensoriais inspiradas na natureza”.

Os preços para a estadia de um à noite no Hotel Cipriani variam de acordo com o quarto escolhido. Uma suíte superior pode custar a partir de €3.420 (cerca de R$21.717), enquanto uma suíte sofisticada pode custar até €5.235 (aproximadamente R$33.242). Porém, a suíte sereníssima é uma das mais requisitadas, com uma diária a partir de €13.947 (cerca de R$ 88.564). Durante a época do festival de cinema de Veneza, a demanda da hotelaria atinge seu máximo, sendo assim o valor aumenta para €23.726 (aproximadamente R$ 150.660) por noite.

Ísis Valverde se emociona com surpresa de Marcus Buaiz

A atriz Isis Valverde utilizou suas redes sociais no mês de agosto, para compartilhar com seus seguidores um presente especial que recebeu de seu marido. O empresário Marcus Buaiz esteve nos Estados Unidos, com o filho mais velho, mas não deixou de surpreender a companheira à distância.

A artista compartilhou uma selfie com um buquê de rosas vermelhas,além de uma foto do cartão em seus stories: “Princesa, saudades! Te amo. Já te falei isso…”.

