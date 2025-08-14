Isis Valverde se derrete com surpresa à distância de Marcus Buaiz

O empresário Marcus Buaiz, que está em outro país com o filho, surpreendeu a esposa, Isis Valverde, com um belo presente; veja

A atriz Isis Valverde usou as redes sociais na tarde de quarta-feira, 13, para dividir com o público registros de um presente especial que recebeu do marido, Marcus Buaiz. O empresário, que está em Nova York, nos Estados Unidos, com o filho mais velho, surpreendeu a companheira à distância com um belíssimo buquê de rosas vermelhas.

Isis, que não escondeu o quanto adorou o presente, compartilhou em seu perfil uma selfie junto com as flores e ressaltou todo seu amor ao marido. A atriz também revelou o cartão romântico recebido junto com o buquê: " Princesa, saudades! Te amo. Já te falei isso… ", diz parte do bilhete exibido pela artista.

Vale lembrar que Isis Valverde e Marcus Buaiz oficializaram a união em maio deste ano, em uma cerimônia em Jarinu, no interior de São Paulo. O casal assumiu publicamente a relação em junho de 2023, no Dia dos Namorados.

Recentemente, em entrevista ao ‘Gshow’, o empresário abriu o coração ao falar sobre a paternidade e revelou que não descarta a possibilidade de aumentar a família ao lado de Isis. Marcus já é pai de dois meninos: José, de 13 anos, e João, de 11, frutos de sua antiga união com a cantora Wanessa Camargo. A atriz, por sua vez, é mãe de Rael, de 6 anos, da relação anterior com André Resende.

"Hoje, estamos vivendo um momento muito especial como casal. A vida é cheia de surpresas e tudo pode acontecer. Acredito que cada fase tem o seu tempo e o importante é vivê-la com consciência, equilíbrio e muito amor", declarou Marcus Buaiz, na ocasião.

Veja o presente de Marcus Buaiz para Isis Valverde:

Isis Valverde ganha buquê de rosas de Marcus Buaiz - Reprodução/Instagram

Isis Valverde ganha buquê de rosas de Marcus Buaiz - Reprodução/Instagram

Isis Valverde ganha declaração especial de Marcus Buaiz

Recentemente, o empresário Marcus Buaiz usou as redes sociais para celebrar o primeiro mês da união oficial com a atriz Isis Valverde. O casal subiu ao altar em uma cerimônia intimista em Jarinu, no interior de São Paulo, no início de maio.

Na publicação, ele compartilhou um vídeo do casamento com a atriz e adicionou uma declaração apaixonada. "Ter você na minha vida é a forma mais bonita de acreditar no amor. No amor que acolhe, que soma, que constrói. Você chegou com verdade, com luz, com coragem. E desde então, tudo tem mais sentido", iniciou ele na legenda.

E complementou: "Seu jeito me ensina. Sua presença me fortalece. Seu riso me traz paz. Te amar é escolha, é conexão, é reciprocidade. E compartilhar esse amor com os nossos filhos, com a nossa família, é o que torna tudo ainda mais forte. Completamos um mês que estávamos na véspera do nosso casamento".

Leia também: Marcus Buaiz mostra detalhes de viagem à terra natal de Isis Valverde: 'Especial'