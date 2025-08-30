Isis Valverde surge deslumbrante no Festival de Veneza

CARAS Brasil
Fashion / Estilo

A atriz Isis Valverde exibe toda a sua elegância no tapete vermelho do Festival de Cinema de Veneza com look grifado

por Priscilla Comoti
Publicado em 30/08/2025, às 21h04

Isis Valverde - Foto: Getty Images

A atriz Isis Valverde surgiu deslumbrante no Festival Internacional de Cinema de Veneza, na Itália, neste sábado, 30. Ela cruzou o tapete vermelho ao ser convidada para assistir à pré-estreia do filme Frankenstein, que foi dirigido por Guillermo del Toro.

Para a ocasião, a brasileira surgiu com um vestido longo da grife Armani Privé e completou o visual com joias da Tiffany, sendo brincos de ouro branco com diamantes e bracelete em ouro branco com diamantes pavé.

“Uma honra estar em Veneza para assistir (e ver de perto) um dos meus diretores favoritos Guillermo del Toro, ele é fantástico”, disse ela. Inclusive, esta foi a estreia dela no Festival de Veneza.

Isis Valverde no Festival de Cinema de Veneza - Foto: Getty Images

Fernanda Torres aposta em look preto nada básico no Festival de Veneza

Declaração do marido de Isis Valverde

O empresário Marcus Buaiz abriu o coração ao falar sobre a paternidade. Ele, que já é pai de José, de 13 anos, e João, de 11, frutos de sua antiga união com a cantora Wanessa Camargo, revelou se possui planos de aumentar a família ao lado da atual esposa, a atriz Isis Valverde.

Em entrevista ao 'Gshow', Marcus contou que não descarta a possibilidade de ser pai novamente, mas acredita que tudo acontecerá no tempo certo. "Hoje, estamos vivendo um momento muito especial como casal", iniciou ele.

"A vida é cheia de surpresas e tudo pode acontecer. Acredito que cada fase tem o seu tempo e o importante é vivê-la com consciência, equilíbrio e muito amor", completou o empresário. Em seguida, Marcus Buaiz ressaltou o quanto a chegada dos dois herdeiros mudou a sua vida.

"Ser pai reorganizou minhas prioridades e minha forma de enxergar o mundo. Nada me ensina mais sobre amor, presença, escuta e responsabilidade do que ser pai do José e do João. Eles são minha motivação diária e o meu maior compromisso", entrega”, declarou.

Vale lembrar que Isis Valverde já é mãe do pequeno Rael, de 6 anos. O menino é fruto de seu antigo relacionamento com o modelo André Resende, com quem viveu junto por três anos. A atriz e Marcus Buaiz oficializaram a união em maio deste ano, em uma cerimônia em Jarinu, interior de São Paulo.

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

