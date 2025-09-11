Isabeli Fontana comenta nova fase na vida do filho com Henri Castelli: 'Tristeza'

A modelo Isabeli Fontana revelou que ficará longe do filho caçula, fruto da antiga união com o ator Henri Castelli, por um período

A modelo Isabeli Fontana abriu o coração ao falar sobre o filho mais novo, Lucas Fontana, de 18 anos. A famosa, que aproveitou o último fim de semana ao lado do herdeiro no festival de música The Town, em São Paulo, revelou que o jovem deixará o Brasil em breve.

Em entrevista à 'Quem', Isabeli contou que Lucas decidiu morar nos Estados Unidos junto com o pai, Henri Castelli, para seguir os mesmos passos do ator no audiovisual. De acordo com a modelo, ela tem curtido cada segundo do filho, que ainda está em solo brasileiro.

" Meu filho agora tem 18 anos, vai fazer 19, está crescendo. E uma das poucas coisas que ele gosta de fazer com a mãe é ouvir música. Então, assim, eu tenho que aproveitar, porque ele não está mais a fim da mãe. E isso dá uma tristeza na gente ", declarou ela. Apesar da tristeza em ficar distante do herdeiro, Isabeli Fontana ressaltou que entende e apoia a decisão de Lucas.

" Não está sendo fácil, mas eu quero muito os meus filhos felizes. Cada um vai seguir a sua vida e eu criei eles para realmente fazer o que eles amam. Criei eles para olhar pra dentro, olhar para dentro de si mesmo, ver o que você quer e ir atrás. Porque a vida é aberta, é linda, e pode ser maravilhosa! Sua carreira só depende de você", disse a mamãe coruja.

Além de Lucas Fontana, Isabeli Fontana também é mãe de Zion Fontana Jacomossi, de 22 anos. O primogênito da top model também já morou no exterior e, atualmente, reside em Salvador, na Bahia. O jovem é fruto de seu antigo relacionamento com Álvaro Jacomossi.

Isabeli Fontana e o filho, Lucas Fontana - Foto: Webert Belicio / Agnews

Isabeli Fontana e o filho, Lucas Fontana - Foto: Webert Belicio / Agnews

Isabeli Fontana comemora conquista do filho

Em maio deste ano, Isabeli Fontana celebrou a nova conquista de seu filho caçula, Lucas Fontana. Em uma publicação nas redes sociais, a modelo festejou a formatura do herdeiro.

No post, ela mostrou o momento em que entrega uma rosa branca para o rapaz. Em seguida, o abraça e lhe dá um beijo. "Eu te amo", diz ela. "Eu também te amo", responde Lucas. "Meu bebê graduou", escreveu ela na legenda.

Na sequência, ela compartilhou uma imagem em que o jovem aparece usando uma beca e um capelo azul, típico de cerimônias de formatura. Ele segura uma rosa branca que ganhou da mãe. Ao fundo, ela adicionou a canção We Are the Champions.

Lucas, filho de Isabeli Fontana - Reprodução/Instagram

Henri Castelli divide foto rara ao lado do filho em viagem

Em dezembro de 2024, o ator Henri Castelli aproveitou as festas de fim de ano para realizar uma viagem ao lado do filho, Lucas Fontana. Na ocasião, o artista revelou que os dois desembarcaram em Miami, nos Estados Unidos, e estão curtindo bastante as férias.

Por meio das redes sociais, Henri compartilhou uma foto rara com o jovem e celebrou o momento especial entre pai e filho. "É tão bom ter você ao meu lado, meu melhor amigo! Nunca imaginei estar em Miami, só nós dois, na praia, como os melhores amigos que somos! Te amo filho", escreveu o ator na legenda.

Vale lembrar que além de Lucas Fontana, Henri Castelli também é pai de Maria Eduarda, de 10 anos, fruto de seu relacionamento com a empresária Juliana Despirito.

Leia também: Eles cresceram! Filhos de Isabeli Fontana surgem enormes em foto com a mãe